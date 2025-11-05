Endlich: PlayStation Portal erlaubt ab morgen natives Cloud-Streaming auch ohne PS5

Es gab vorab einige Gerüchte und Absichtsbekundungen dazu und jetzt ist es offiziell. PlayStation Portal dürfte in den Augen einiger Videospielfans um ein Vielfaches attraktiver werden.

Bisher konnte man das Gerät nur in Verbindung mit der PS5 nutzen und dann per Remote-Play bespielen. Ab morgen kann man mit PlayStation Portal auch ganz nativ streamen – direkt über das Gerät, vorausgesetzt allerdings: ein Abo von PlayStation Plus Premium.

Das Cloud-Streaming ist schon seit einiger Zeit in der Beta und erlaubt „Premium“-Mitgliedern das Streamen ausgewählter PS5-Spiele aus dem Plus-Spielekatalog und Klassikerkatalog. Und zwar ganz ohne Remote-Play und ohne PS5. Ab dem morgigen 6. November um 3 Uhr deutscher Zeit ist das Feature für alle „Premium“-Abonnenten verfügbar und erlaubt dann auch das Streamen digitaler Spiele aus der eigenen Bibliothek.

„Tausende von PS5-Spielen“ würden das Feature gleich zum Start unterstützen, darunter Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Ghost of Yotei und Grand Theft Auto V. Weitere „Hunderte kompatible Spiele“ kommen im Spielekatalog und Klassikerkatalog dazu. Falls ihr jetzt der Limited Edition zum 30th Anniversary hinterhertrauert: noch gibt es sie exklusiv bei PlayStation Direct* – dort findet ihr auch andere Farbmodelle der Portal.

Neuer Home-Bildschirm

„Mit Cloud-Streaming lassen sich Spiele für PS5 auch einfacher unterwegs spielen, ob im Hotel, Café, bei Freunden oder an einem anderen Ort mit schneller Internetverbindung über WLAN – das geht auch, wenn die PS5-Konsole zu Hause steht, ausgeschaltet ist oder von einem anderen Konto genutzt wird“, so heißt es.

Eine schnelle Internetverbindung ist natürlich auch weiterhin notwendig, aber PlayStation Portal dürfte mit diesen neuen Features seine Zielgruppe doch gehörig erweitern. Der neue Home-Bildschirm bietet jetzt die Auswahl zwischen Remote Play und Cloud-Streaming. Eine zusätzliche Suche erleichtert das Finden von Spielen, die ihr Streamen könnt.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment