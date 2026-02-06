Sony plant eine OLED-Version von PlayStation Portal, behauptet ein Insider

Für Sony ist PlayStation Portal ein Erfolg und eine „weitere Version“ sei in Arbeit, „die dieses Jahr erscheint“. Das behauptet jedenfalls der bekannte Leaker KeplerL2 auf NeoGAF. Was man sich konkret unter einer weiteren Version vorstellen darf, beantwortet der Insider mit einer „OLED-Version.“

Im entsprechenden Thread werden eine Vielzahl von weiteren Updates besprochen, die zum Teil bestätigt sein sollen, zum anderen auf den Wunschlisten diverser User stehen. So ist etwa von einer 120-Hz-Unterstützung die Rede und auch Quality-of-Life-Updates wie eine erhöhte Akkulaufzeit wird diskutiert.

Eine Bestätigung seitens Sony steht aus, genießt die Angaben also wie gewohnt mit Vorsicht. Zuletzt veröffentlichte Sony im November 2025 ein Update, das Portal für viele SpielerInnen merklich attraktiver gemacht haben dürfte.

Bisher konnte man das Gerät nur in Verbindung mit der PS5 nutzen und dann per Remote-Play bespielen. Mittlerweile kann man mit PlayStation Portal auch ganz nativ streamen – direkt über das Gerät, vorausgesetzt allerdings: ein Abo von PlayStation Plus Premium. Die Informationen dazu gibt es hier.

via Eurogamer, Bildmaterial: Sony