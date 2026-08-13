Pokémon Bank macht dicht und Feuerrot und Blattgrün erhalten endlich wichtiges Feature

Ungefähr acht Monate wird es am Ende gedauert haben, aber immerhin herrscht jetzt Gewissheit: Pokémon Feuerrote- und Blattgrüne Edition für Nintendo Switch erhalten ab Oktober 2026 Unterstützung für Pokémon HOME.

Damit lassen sich gefangene Pokémon aus den beiden Kanto-Abenteuern zu HOME übertragen und anschließend in kompatible andere Pokémon-Spiele mitnehmen. Allerdings handelt es sich um eine Einbahnstraße: Wurde ein Pokémon erst einmal in ein anderes Spiel übertragen, kann es nicht mehr nach Feuerrot oder Blattgrün zurückkehren. Umgekehrt lassen sich natürlich neuere Pokémon aus anderen Spielen nicht in die beiden Klassiker übertragen.

Wer den Pokédex von Feuerrot und Blattgrün vervollständigt, erhält außerdem Celebi als Geschenk über die mobile Version von Pokémon HOME. Dafür müssen die einzelnen Pokémon nicht einmal zu HOME übertragen werden. Bereits im Pokédex des Spiels registrierte Pokémon werden nach der Verknüpfung automatisch berücksichtigt.

Aktuell flammen zudem wieder Gerüchte auf, dass auch die dritte Generation mit Rubin und Saphir ihren Weg auf Nintendo Switch finden könnte. Gerade für die Vervollständigung des Pokédex wäre das durchaus hilfreich.

Mehr Platz in HOME und das Ende der Pokémon Bank

Auch darüber hinaus bringt das für Oktober geplante HOME-Update auf Version 4.1.0 einige Änderungen. Premium-AbonnentInnen können künftig bis zu 9.000 statt bisher 6.000 Pokémon lagern, ohne dass sich der Preis des Abonnements ändern soll. Zudem können erstmals Pokémon aus Pokémon GO übertragen werden, die mit einem Safari-Ball gefangen wurden. In HOME wird dieser anschließend zu einem Strange Ball.

Gleichzeitig wurde nun das endgültige Aus für die Pokémon Bank angekündigt. Der 3DS-Dienst wird am 25. Februar 2027 eingestellt. Danach ist auch die Übertragung von dort gelagerten Pokémon zu Pokémon HOME nicht mehr möglich. Wer noch alte BegleiterInnen in der Pokémon Bank liegen hat, sollte diese daher rechtzeitig übertragen.

via Pokémon, Bildmaterial: The Pokémon Company