Elden Ring: Die Verfilmung soll doppelt so teuer werden wie ursprünglich gedacht

Dass die Verfilmung von Elden Ring kein kleines Projekt werden würde, war eigentlich schon länger klar. Schließlich hat sich das Filmstudio A24 mit Regisseur Alex Garland einiges vorgenommen. Doch offenbar greift man für die Umsetzung von FromSoftwares Fantasy-Epos noch deutlich tiefer in die Tasche als bislang angenommen.

Erst Anfang des Jahres hatten wir darüber berichtet, dass der Film mit einem geschätzten Budget von rund 100 Millionen US-Dollar zur teuersten Produktion in der Geschichte von A24 werden könnte. Nun soll sich diese Summe nahezu verdoppelt haben.

Fast 200 Millionen US-Dollar für Elden Ring

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Quellen berichtet, investiert A24 inzwischen knapp 200 Millionen US-Dollar in die Verfilmung. Die zusätzlichen Marketingkosten sind dabei noch gar nicht eingerechnet.

Damit würde Elden Ring den bisherigen Budgetrahmen des Studios deutlich sprengen. Zum Vergleich: Der Film „Marty Supreme“ mit Timothée Chalamet soll rund 70 Millionen US-Dollar gekostet haben. Für Alex Garlands „Civil War“ waren es Berichten zufolge etwa 50 Millionen US-Dollar.

Mit einem Budget von fast 200 Millionen US-Dollar bewegt sich die Elden-Ring-Verfilmung dagegen bereits in Größenordnungen, die man eher von großen Hollywood-Blockbustern und Marvel-Produktionen kennt. Offiziell bestätigt wurde die neue Summe allerdings noch nicht.

Große Erwartungen an die Videospielverfilmung

Dass A24 bereit ist, so viel Geld zu investieren, dürfte auch mit dem enormen Erfolg der Vorlage zusammenhängen. Laut Analyst Rhys Elliott hat sich Elden Ring mittlerweile über 36 Millionen Mal verkauft und mehr als zwei Milliarden US-Dollar Umsatz generiert.

Ob sich dieser Erfolg auch auf die Kinoleinwand übertragen lässt, bleibt natürlich abzuwarten.

Die Verfilmung entsteht unter der Regie von Alex Garland, der unter anderem für Ex Machina und Civil War bekannt ist. Mit dabei sind außerdem Kit Connor und Cailee Spaeny. Auch Game of Thrones-Autor George R. R. Martin, der bereits an der Hintergrundgeschichte des Spiels mitwirkte, ist als Produzent beteiligt.

Die Dreharbeiten wurden bereits im Sommer abgeschlossen. Der Kinostart ist für den 3. März 2028 vorgesehen. Bis dahin bleibt die Frage, ob A24 mit diesem gewaltigen Budget tatsächlich ein Fantasy-Epos auf die Leinwand bringt, das dem Ruf der Spielvorlage gerecht wird. Vor einigen Monaten kursierten übrigens schon einige angebliche Setbilder im Netz.

via GamesRadar, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware