Wir müssen uns gedulden: Startdatum und Cast für „Elden Ring“-Film bekannt

Nach einigen Spekulationen und inoffiziellen ersten Setbildern haben Bandai Namco Entertainment und die Film-Schmiede A24 endlich das Schweigen gebrochen. Die Live-Action-Adaption von Elden Ring nimmt konkrete Formen an.

Die Kameras sollen im Frühjahr 2026 anrollen, doch Geduld ist gefragt: Der weltweite Kinostart ist erst für den 3. März 2028 angesetzt. Der Film wird zudem komplett für das IMAX-Format produziert.

Wer spielt mit?

Für die Regie und das Drehbuch ist der bereits länger bekannte Alex Garland (Civil War, Ex Machina) verantwortlich. Weitere Namen für den Cast laut Bandai Namco sind:

Kit Connor (Warfare, Heartstopper)

Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)

Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)

Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag)

Havana Rose Liu (Bottoms)

Sonoya Mizuno (Ex Machina)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Ruby Cruz (Willow, Bottoms)

Nick Offerman (The Last of Us)

John Hodgkinson

Jefferson Hall

Emma Laird

Peter Serafinowicz

Wir dürfen gespannt sein, ob Garland die komplexe Lore und Welt des Spiels in ein zweistündiges Kino-Epos bändigen kann. Freut ihr euch schon auf den Film?

via Bandai Namco, Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware