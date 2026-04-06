„Elden Ring“-Verfilmung: Dieses Video soll das originalgetreue Set vom Film zeigen

Stellt euch vor, ihr geht kurz einkaufen – und plötzlich steht vor euch eine originalgetreue Nachbildung einer Kirche von Marika. Genau das könnte derzeit im britischen Hinterland passiert sein. Ein neues Video zeigt offenbar ein Filmset zur geplanten Kinoadaption von Elden Ring. Doch wie so oft bei solchen Funden gilt: Noch ist Vorsicht geboten.

Leak zeigt offenbar Set des Films

Ein TikTok-Nutzer veröffentlichte kürzlich ein Video, das angeblich ein Set zur kommenden „Elden Ring“-Verfilmung zeigt. Zu sehen ist darin eine erstaunlich detailgetreue Rekonstruktion der Kirche von Marika – ein bekannter Ort aus den Zwischenlanden.

Das Video verbreitete sich rasch in der Community und sammelte auf Reddit innerhalb kurzer Zeit tausende Upvotes. Allerdings gibt es auch einige Fragezeichen: In dem Clip ist kein Filmteam zu sehen, außerdem fehlen bislang offizielle Berichte darüber, dass die Dreharbeiten bereits begonnen haben. Auch Angaben zum genauen Standort des Sets gibt es nicht.

Und überzeugender wäre es, wenn zumindest Sicherheitspersonal das aufwendig gestaltete Set absichern würde. Später tauchte ein zweites Video auf, das den vermeintlichen Drehort aus einer anderen Perspektive zeigt und dazu auch Baumaschinen und verschiedene Gerätschaften. Personal auch hier: Fehlanzeige.

Interessant ist dennoch, dass verschiedene KI-Analyse-Tools den Clip bislang nicht eindeutig als Fake erkennen konnten. Sollte es sich also tatsächlich um ein echtes Set handeln, wäre die Umsetzung bemerkenswert detailgetreu – nahezu eine 1:1-Nachbildung der zerstörten Kirche aus dem Spiel.

Hinweise auf die Zeit nach der „Zertrümmerung“

Falls der Leak echt ist, könnte er sogar Hinweise auf die Handlung des Films geben. Die gezeigte Version der Kirche wirkt nämlich stark beschädigt – ähnlich wie im Spiel nach der sogenannten Zertrümmerung.

Einige Fans hatten gehofft, dass der Film als Vorgeschichte fungieren könnte und Ereignisse aus der Lore zeigen würde, die von George R. R. Martin für das Spiel ausgearbeitet wurden. Der Zustand der Kirche könnte jedoch darauf hindeuten, dass die Geschichte nach diesen Ereignissen angesiedelt ist.

Die Live-Action-Filmadaption wurde erst im vergangenen Jahr bestätigt. Die Regie und das Drehbuch stammen von Alex Garland, die Produktion von dem Filmstudio A24. Was ist eure Meinung zu den Bildern vom Set?

via The Gamer, Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware