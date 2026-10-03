Die erfolgreichsten Gacha-Games im September: Pokémon stürzt ab – und weitere Überraschungen

Das gab es schon lange nicht mehr: Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket gehört laut aktuellen Schätzungen von Sensor Tower nicht mehr zu den zehn umsatzstärksten Gacha-Games weltweit. Da half auch die Erweiterung um „Team Rocket“ nicht, die am 27. August erschienen ist.

Dabei gehört das Spiel seit seinem Launch Ende Oktober 2024 zu den kommerziell erfolgreichsten Mobile-Games überhaupt: Bereits eineinhalb Jahre nach dem Start konnte es 1,6 Milliarden US-Dollar umsetzen und erreichte Ende Februar 2026 zudem 100 Millionen Downloads. Im September 2026 reichte es laut den Sensor-Tower-Schätzungen mit rund 12 Millionen US-Dollar Monatsumsatz jedoch nur noch für Platz 16.

Generell gab es in diesem Monat einige Überraschungen: Der Spitzenreiter des Vormonats, Fate/Grand Order, ist um neun Plätze abgerutscht und kann sich nur knapp auf dem zehnten Platz halten. Diese Schwäche nutzen andere Titel aus, die im September 2026 deutlich zulegen konnten. Genshin Impact schnappt sich die Spitzenposition, gefolgt von Naruto Mobile.

Die großen Überraschungen spielen sich jedoch dahinter ab: Dragon Ball Z Dokkan Battle konnte sich um 13 Plätze verbessern und landet auf dem vierten Platz. Auch das Mobile Game Onmyoji konnte sich um 21 Plätze verbessern und landet auf dem achten Platz.

Falls ihr noch nie von diesem Spiel gehört habt: Onmyoji ist ein japanisches Mobile Game, das bereits 2016 veröffentlicht wurde. In ihm kämpfen Spieler als Onmyoji, eine Art spiritueller Beschwörer – gemeinsam mit über 100 beschwörbaren Shikigami gegen Dämonen. Das Spiel hat vor allem in Japan und China eine große Fangemeinde.

Neueinsteiger und Monster Hunter in Aussicht

Einziger Neueinsteiger dieses Monats ist BanG Dream! Our Notes auf Platz 76. Das Spiel konnte sich im September nicht gegen die beiden großen Konkurrenten Hololive Dreams und Hatsune Miku: Colorful Stage!behaupten. Allerdings bemüht sich Bilibili Game, auf die chaotische Startphase mit neuem Inhalt zu reagieren.

Für den nächsten Monat erwarten wir das mobile Monster Hunter Outlanders der bekannten TiMi Studio Group als erfolgsversprechenden Kandidaten für die Top 10. Das Spiel erscheint hierzulande am 29. Oktober 2026 und dürfte vor allem durch die große Fangemeinde der Monster-Hunter-Reihe viel Umsatz generieren. Wie die beiden weiteren Gacha-Titel im Oktober, Make Drama: MAD und Lumin Echo of Spacetime, abschneiden werden, ist aktuell noch nicht absehbar.

Die aktuelle Top 10:

# Trend Game September 2026 1 ↑ 1 Genshin Impact $50,230,000 2 ↑ 2 Naruto Mobile $35,750,000 3 — Honkai: Star Rail $35,735,000 4 ↑ 14 DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE $27,000,000 5 ↑ 5 Love and Deepspace $19,542,500 6 ↓ 2 Arknights $18,740,000 7 ↑ 6 Uma Musume: Pretty Derby $17,710,000 8 ↑ 21 Onmyoji $16,762,750 9 ↓ 2 Wuthering Waves $16,250,000 10 ↓ 9 Fate/Grand Order $14,390,000

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

via Gacha Revenue, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.