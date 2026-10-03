Japan „tickt“ mal wieder anders: Derby Stallion steckt Silent Hill und EA Sports FC 27 in die Tasche

Wir blicken zurück auf die japanischen Verkaufscharts der letzten drei Wochen. Ein großer Rückblick diesmal, der dadurch geschuldet ist, dass die Famitsu die Zahlen aufgrund der Feiertagswoche in Japan mit Verzug veröffentlicht hat. Außerdem ist in der Woche vom 7. bis zum 13. September so wenig passiert, dass wir auf den Einzelbeitrag verzichtet haben. Und somit sind es nun schon drei Wochen, die ausgewertet werden wollen.

Schauen wir zuerst auf die besagte, recht ereignislose Woche vom 7. bis zum 13. September 2026. Hier konnte Rhythm Heaven Groove mit nur 24.756 Einheiten die Spitze verteidigen, schon das ist vielsagend. Bester Neueinsteiger war Gakkou de Atta Kowai Hanashi and Tsukikomori von D3 Publisher, dem schon 3.683 Einheiten für Rang 6 reichten. Die weiteren Zahlen findet ihr bei Gematsu.

Deutlich mehr war dann in der Folgewoche los, es war die Woche vom 14. bis zum 20. September 2026. In dieser Woche sind unter anderem Fire Emblem: Fortune’s Weave und Marvel’s Wolverine erschienen. Das zu erwartende Bild in Japan: Der neue „Fire Emblem“-Ableger steht mit 127.131 verkauften Einheiten an der Spitze, Wolverine kann mit 20.039 Einheiten nicht mal ansatzweise mithalten – und ist nicht einmal der beste PS5-Neueinsteiger. Die PS5-Version von Trails in the Sky 2nd Chapter landet mit 21.753 Einheiten knapp davor und kann mit der Switch-2-Version weitere 24.724 Einheiten verkaufen.

Ein Blick auf die Launchweek von Fire Emblem: Fortune’s Weave: Trotz fantastischer Bewertungen und großer Resonanz unter den Fans war es etwas überraschend der schwächste Start eines Serienteils in Japan seit 20 Jahren

Ein Blick auf Fire Emblem und Trails

Über diesen großen Zeitraum verzerrt allerdings die sich stark veränderte Physical-Digital-Ratio das Bild und auch die Hardware-Basis gilt es jeweils zu beachten. So kann Fortune’s Weave sicherlich „angepasst“ ganz gut Schritt halten mit den Switch-Ablegern Engage (144.558) und Three Houses (143.130) – für die 3DS-Highlights Awakening (262.339) und Fates (353.201) reicht es aber auch unter Hinzurechnung digitaler Verkäufe (schätzungsweise 50 – 60 Prozent) wohl nicht ganz.

Falcom kann mit Trails in the Sky 2nd Chapter und den kumuliert etwa 47.000 Einheiten hingegen zufrieden sein. Das Remake des ersten Teils schaffte es letztes Jahr auf kumuliert etwa 43.000 Einheiten auf PS5 und Switch. Trails in the Sky 2nd Chapter erschien außerdem nur digital für die Switch – unter Hinzurechnung dieser Zahlen und der digitalen Zahlen der PS5- und Switch-2-Version ist ein Launch von etwa 100.000 Einheiten möglich, schätzt Game Data Library.

Bleibt die vergangene Woche, die Woche vom 21 bis zum 27. September 2026. Im Westen mit Launches wie Silent Hill: Townfall und EA Sports FC 27 eine umsatzstarke Woche. Aber Japan „tickt“ auch hier anders. EA Sports FC 27 spielt erwartungsgemäß ohnehin eine untergeordnete Rolle und die Zahlen von Silent Hill: Townfall mögen euch vielleicht auch überraschen.

Das neue Silent Hill launcht nur mit 13.596 Einheiten in Japan, das reicht gerade mal für Platz 4. Das überrascht nur auf den ersten Blick – Silent Hill reicht in Japan seit jeher nicht an die Popularität heran, die es im Westen erreicht. So bleibt Derby Stallion 2 mit 29.336 Einheiten der erste Platz vorbehalten. Bei Gematsu gibt’s die gesamten Charts der letzten Woche. Unten haben wir Ausschnitte für euch.

14. bis 20. September:

[SW2] Fire Emblem: Fortune’s Weave (Nintendo, 09/17/26) – 127.131 (New)

[SW2] Trails in the Sky 2nd Chapter (Nihon Falcom, 09/17/26) – 24.724 (New)

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 22.568 (1.022.613)

[PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter (Nihon Falcom, 09/17/26) – 21.753 (New)

[PS5] Marvel’s Wolverine (SIE, 09/15/26) – 20.039 (New)

[SW2] Another Eden Begins (WFS, 09/17/26) – 14.708 (New)

[NSW] Another Eden Begins (WFS, 09/17/26) – 9.237 (New)

[PS5] Onimusha: Way of the Sword (Capcom, 09/04/26) – 8.762 (104.946)

[SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 7.105 (663.797)

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) – 6.909 (1.610.052)

21. bis 27. September:

[SW2] Derby Stallion 2 (GAME ADDICT, 09/24/26) – 29.336 (New)

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 27.309 (1.049.922)

[SW2] Fire Emblem: Fortune’s Weave (Nintendo, 09/17/26) – 26.728 (153.859)

[PS5] Silent Hill: Townfall (Konami, 09/24/26) – 13.596 (New)

[SW2] Dragon Quest XI S (Square Enix, 09/24/26) – 10.844 (New)

[PS5] EA Sports FC 27 (Electronic Arts, 09/25/26) – 9.873 (New)

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) – 8.052 (1.618.104)

[SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 7.405 (671.202)

[SW2] EA Sports FC 27 (Electronic Arts, 09/25/26) – 5.952 (New)

[PS5] Onimusha: Way of the Sword (Capcom, 09/04/26) – 5.141 (110.087)

Die letzten Hardware-Sales:

Switch 2 – 32.198 (6,360.353)

PS5 Digital – 9.470 (1.446.312)

Switch (OLED ) – 3.108 (9.638.465)

Switch Lite – 2.355 (7.036.371)

Switch – 843 (20.312.006)

Xbox X Digital – 244 (33.809)

PS5 Pro – 148 (370.198)

PlayStation 5 – 112 (5.920.033)

Xbox Series X – 104 (328.986)

Xbox Series S – 14 (343.040)

Bildmaterial: Derby Stallion 2, Game Addict