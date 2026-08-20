Bereitet euch auf Ärger und Donnergrollen vor: Neue Pokémon-Erweiterungen enthüllt

Pokémon-Erweiterungen im Doppelpack! The Pokémon Company gab heute neue Details zur bevorstehenden Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket und zur nächsten Erweiterung des physischen Sammelkartenspiels bekannt.

In wenigen Tagen steht die nächste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket vor der Tür – und die bedeutet Ärger. Nicht wegen der Scalper, sondern im übertragenen Sinne. „Team Rockets Pläne“ halten nämlich am 27. August 2026 endlich Einzug.

In einem neuen Blogbeitrag hat The Pokémon Company eine Woche vor dem Verkaufsstart neue Karten vorgestellt. „Team Rockets Pokémon sind das Highlight dieser Erweiterung. Die Illustrationen der Karten werden vom berühmten Logo von Team Rocket geziert und Rüpel hecken an der Seite ihrer Pokémon absurde Pläne aus“, heißt es.

Gleichzeitig wurde heute auch Mega-Entwicklungen – Delta-Herrschaft angekündigt. Diese neue Erweiterung zum physischen Pokémon-Sammelkartenspiel erscheint am 6. November 2026. „Donnerndes Grollen verkündet die Ankunft eines ruhmvollen Herrschers der Lüfte“, heißt es. Mega-Rayquaza-ex feiert sein Debüt!

Und weiter „Diese Erweiterung umfasst über 135 Karten, darunter mehr als 20 Trainerkarten sowie über 35 Karten mit besonderen Pokémon- und Trainer-Illustrationen. Im Mittelpunkt stehen Mega-Rayquaza-ex sowie Mega-Golgantes-ex, Mega-Calamanero-ex und Mega-Tectass-ex.“ Einige erste Karten stellt man euch hier vor. Nachfolgend seht ihr zwei besondere Trainer-Karten aus der Erweiterung.

Der Trailer zu Team Rockets Plänen:

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.