Das Remake von Zelda: Ocarina of Time erhält eine Funktion, die heute selbstverständlich ist

Wer das originale The Legend of Zelda: Ocarina of Time nach einer längeren Pause wieder angeworfen hat, kennt das vielleicht: Wo sollte ich eigentlich hin? Mit wem musste ich sprechen? Und was wollte Navi noch gleich von mir?

Im kommenden Remake für Nintendo Switch 2 soll dieses Problem deutlich kleiner ausfallen. Nintendo hat jetzt noch einmal die neue Funktion „Spuren der Zeit“ vorgestellt, die es im Original nicht gab.

Ein Questlog auf Zelda-Art

Im Grunde handelt es sich dabei um eine Art Questlog. Über „Spuren der Zeit“ könnt ihr überprüfen, welches Ziel Link als Nächstes verfolgen sollte. Gleichzeitig kann nachvollzogen werden, was während des bisherigen Abenteuers passiert ist.

Damit dürfte die Funktion besonders praktisch werden, wenn ihr Ocarina of Time für einige Tage oder Wochen zur Seite legt und anschließend zurückkehrt. Im N64-Original mussten sich SpielerInnen schließlich noch weitgehend selbst merken, welche Gespräche und Hinweise sie zuletzt erhalten hatten.

Nintendo verpackt das Ganze allerdings etwas hübscher als eine einfache Aufgabenliste. Mit eurem Fortschritt füllt sich nach und nach ein großer Wandteppich, der Links bisherige Reise visuell festhält. Zu sehen war dieser bereits im ursprünglichen „Switch 2“-Trailer bzw. dem Gameplay mit Aonuma.

„Spuren der Zeit“ ist damit eine weitere Komfortfunktion, mit der Nintendo das mittlerweile fast drei Jahrzehnte alte Abenteuer modernisiert, ohne dafür grundsätzlich an dessen Struktur zu rütteln. Weitere Neuerungen haben wir hier für euch zusammengefasst.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 (hier bei Amazon* vorbestellbar) exklusiv für Nintendo Switch 2. Tolle Vorbestellerboni gibt’s übrigens auch, dazu haben wir hier alles für euch gesammelt.

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo