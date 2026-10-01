Das Remake von Zelda: Ocarina of Time erhält eine Funktion, die heute selbstverständlich ist

Wer das originale The Legend of Zelda: Ocarina of Time nach einer längeren Pause wieder angeworfen hat, kennt das vielleicht: Wo sollte ich eigentlich hin? Mit wem musste ich sprechen? Und was wollte Navi noch gleich von mir?
Im kommenden Remake für Nintendo Switch 2 soll dieses Problem deutlich kleiner ausfallen. Nintendo hat jetzt noch einmal die neue Funktion „Spuren der Zeit“ vorgestellt, die es im Original nicht gab.
Ein Questlog auf Zelda-Art
Im Grunde handelt es sich dabei um eine Art Questlog. Über „Spuren der Zeit“ könnt ihr überprüfen, welches Ziel Link als Nächstes verfolgen sollte. Gleichzeitig kann nachvollzogen werden, was während des bisherigen Abenteuers passiert ist.
Damit dürfte die Funktion besonders praktisch werden, wenn ihr Ocarina of Time für einige Tage oder Wochen zur Seite legt und anschließend zurückkehrt. Im N64-Original mussten sich SpielerInnen schließlich noch weitgehend selbst merken, welche Gespräche und Hinweise sie zuletzt erhalten hatten.
Nintendo verpackt das Ganze allerdings etwas hübscher als eine einfache Aufgabenliste. Mit eurem Fortschritt füllt sich nach und nach ein großer Wandteppich, der Links bisherige Reise visuell festhält. Zu sehen war dieser bereits im ursprünglichen „Switch 2“-Trailer bzw. dem Gameplay mit Aonuma.
„Spuren der Zeit“ ist damit eine weitere Komfortfunktion, mit der Nintendo das mittlerweile fast drei Jahrzehnte alte Abenteuer modernisiert, ohne dafür grundsätzlich an dessen Struktur zu rütteln. Weitere Neuerungen haben wir hier für euch zusammengefasst.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 (hier bei Amazon* vorbestellbar) exklusiv für Nintendo Switch 2. Tolle Vorbestellerboni gibt’s übrigens auch, dazu haben wir hier alles für euch gesammelt.
via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
4 Kommentare
Die Lösung mit dem Wandteppich finde ich ehrlich gesagt ziemlich stylisch. 😄
Anstatt einfach nur ein klassisches Questlog hinzuklatschen, passt Nintendo die Funktion optisch schön ins Spiel ein und hält gleichzeitig die bisherige Reise von Link fest.
Und irgendwie passt so ein Wandteppich auch viel besser zu Zelda als eine nüchterne Liste mit „Gehe zu X und sprich mit Y“.^^
So lange es nicht zu "kleinschrittig" ist - oder gar Markierungen auf der Karte setzt.
Es ist ja nicht so, dass Navi in Ocarina of Time einem nicht schon teilweise sagt wo es lang geht. z.B. wird man daran erinnert zu Salia im Kokiri-Wald zurückzukehren.
Ich denke das sollte ein derartiges Questlog nicht erfassen, da es nur ein Zwischenschritt ist um Darunia davon zu überzeugen den Weg zum Feueropal zu ebnen, Navi reicht da völlig aus. Das Questlog sollte dann einfach das übergordnete erfassen. "Finde den Feueropal auf dem Todesberg"
Der Zauber liegt ja auch irgendwo darin in klassischer Adventure Manier mit Problemen konfrontiert zu werden und diese mit Einfallsreichtum zu lösen, das Spiel sollte da denke ich elegantere Methoden für's Signposting finden.
Am schlimmsten wenn da sowas stünde wie "erhalte das Ei von Malon" -> "Warte bis das Ei schlüpft" -> "Wecke Talon vor dem Palastgraben" - (Optional: Hole dir eine Falsche aus der Lon-Lon Farm) [...] -> Füttere Jabu Jabu mit einem Fisch... usw.
Klingt lustig übertrieben, geht aber d'accord mit mit moderner Questführung.
Bei Botw und Totk war es notwendig, sonst hätte man sich totgesucht auf der Karte. Aber bei OoT ist es unnötig, es sei denn die Karte wird ähnlich groß wie Botw/Totk.
Da gehe ich auch nicht von aus, ehrlich gesagt. Ich bin mir relativ sicher, dass das nur ein Nachschlagewerk ist für die Dinge, die bereits geschehen sind. So wirkte es zumindest auf mich. Also nur Infos, von denen du definitiv schon weißt.
Zum Beispiel, nachdem du Zelda getroffen hast, sagt Impa dir ja direkt, dass es ja echt dufte wäre, wenn du mal beim Todesberg vorbeischneien könntest. Also wirst du als kleine Geschichtsform nachlesen können, was genau passiert ist und dann steht halt noch als Info darunter "Schnei mal beim Todesberg vorbei". Sowas halt.
Ich denke nicht, dass du hier irgendwelche Infos erhältst, von denen du nichts weißt.