Atelier-Karia-Producer würde ein Körperteil von Karia gern „so weit wie möglich“ pushen

Atelier Karia wird der neueste Ableger der Atelier-JRPG-Reihe. Die Heldin ist jetzt schon bekannt: Karias Spezialfähigkeit wird sein, nahezu alles essen zu können. Dazu arbeitet das Team an einem speziellen System zur Veränderung der Körperform, bei dem vor allem der Bauch auffällig wird.

In einem Interview mit INVEN (via Automaton Media) auf der Tokyo Game Show 2026 sagte Produzent Junzo Hosoi, dass er die Größe des Bauchs der neuen Atelier-Heldin Karia gern „so weit wie möglich“ pushen würde. Jedoch stehen die endgültigen Spezifikationen für dieses System bisher nicht fest – und außerdem möchte man auf das Feedback der Fans achten.

Unstillbarer Appetit, auch auf ungesunde Dinge

Karias unstillbarer Appetit führt auch zu absurden Situationen. Nicht nur ungesundes Essen wie Pizza landet in ihrem Bauch, auch synthetisierte Items und Bomben gehören dazu. Frei nach dem Motto „Du bist, was du isst“, verändern sich auch ihr Aussehen und ihre Fähigkeiten.

Das Spiel wird mehr als 100 mögliche essensbedingte Verwandlungen bieten. In einer Umfrage unter Atelier-Fans zwischen Juli und August fragte Gust, wie sie zu diesem Feature stehen würden, und zeigte provisorische Konzeptkunst von Karias neuer, rundlicherer Form. Die überwältigende Reaktion darauf: Die Fans stehen dem System äußerst positiv gegenüber.

Im Gespräch mit INVEN wurde Hosoi gefragt, ob Karia ein markantes körperliches Merkmal entwickeln werde, ähnlich wie frühere Atelier-Heldinnen. Ryza ist berühmt für ihre Oberschenkel, Yumia für ihre Beine – bei Karia wird es, Zitat Hosoi: ihr Bauch.

„Ihr Bauch. Was die Frage angeht, wie groß er werden wird … persönlich würde ich es gerne so weit wie möglich treiben, aber das ist noch nicht endgültig entschieden“, sagte er. „Veränderung durch Essen“ sei ein Kernbestandteil des Spiels. Das Team verfeinere aktuell das System auf Basis von Feedback aus verschiedenen Quellen – ihm sei bewusst , dass die Wahrnehmung dessen, was einen Charakter attraktiv macht, von Person zu Person variieren kann.

Dem Team scheint es wichtig, einen Mittelweg zu finden, der die SpielerInnen zufriedenstellt. Die von den Entwicklern durchgeführte Umfrage erwähnte auch potenzielle Features wie die Möglichkeit, Karia auf einen bevorzugten Körpertyp festzulegen – ebenfalls eine populäre Option.

Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen erscheint am 25. Februar 2027 für PC-Steam, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2. Die offizielle Website verspricht eine physische Veröffentlichung für Konsolen. Das Spiel wird obendrein japanische Stimmen mit Texten auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch enthalten.

via Automaton Media, Bildmaterial: Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen, Koei Tecmo, Gust