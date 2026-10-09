Cyberpunk 2077 wird verfilmt – und ein bekannter Hollywood-Produzent ist dabei

Nach dem Erfolg von Cyberpunk: Edgerunners wagt sich Cyberpunk 2077 offenbar an das nächste große Medienprojekt. Diesmal soll es allerdings keine Anime-Serie werden, sondern ein waschechter Hollywood-Film mit echten SchauspielerInnen.

Wie Deadline berichtet, befindet sich bei Paramount Pictures derzeit eine Live-Action-Verfilmung von Cyberpunk 2077 in Entwicklung. Auch Entwicklerstudio CD Projekt Red ist an der Produktion beteiligt.

Transformers-Produzent mischt mit

Neben CD Projekt Red soll Lorenzo di Bonaventura als Produzent an Bord sein. Der dürfte Filmfans vor allem durch seine Arbeit an den Transformers- und G.I. Joe-Filmen bekannt sein.

Weitere Einzelheiten sind bislang allerdings Mangelware. Weder zur Handlung noch zur Besetzung oder einem möglichen Kinostart gibt es konkrete Informationen.

Entsprechend bleibt auch offen, ob die Verfilmung bekannte Charaktere aus dem Videospiel aufgreift oder eine völlig neue Geschichte im Cyberpunk-Universum erzählt. An Möglichkeiten dürfte es in Night City jedenfalls nicht mangeln. Vielleicht sehen wir ja auch das Comeback von Keanu Reeves als Johnny Silverhand?

Für Paramount ist die Adaption übrigens kein völliges Neuland. Das Filmstudio konnte bereits mit den Sonic the Hedgehog-Filmen Erfolge feiern und übernimmt auch den Vertrieb des kommenden Street Fighter-Films.

Auch bei Cyberpunk: Edgerunners geht es bald weiter

Während sich die Realverfilmung noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, steht das nächste Cyberpunk-Projekt bereits unmittelbar bevor.

Am 20. Oktober startet die zweite Staffel von Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix. Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel aus dem Jahr 2022 erwartet Fans diesmal eine neue Geschichte mit einer komplett neuen Figurenbesetzung.

Und natürlich arbeitet CD Projekt Red auch weiterhin an einem neuen Cyberpunk-Spiel. Bis wir davon mehr sehen, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED