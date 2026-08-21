Zurück nach Night City: Jetzt wissen wir, wann Cyberpunk: Edgerunners 2 genau startet

Ende Juni gab es nach längerer Zeit endlich wieder neues Bewegtbildmaterial zu Cyberpunk: Edgerunners 2. Damals war allerdings lediglich von einem Start im Herbst 2026 die Rede. Jetzt haben CD Projekt RED und Studio TRIGGER den genauen Termin verraten: Die neue Anime-Serie startet am 20. Oktober 2026 bei Netflix.

Passend zur Bekanntgabe des Datums wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Eindrücke aus Night City und der neuen Geschichte liefert.

Zehn neue Episoden und eine eigenständige Geschichte

Wie bereits bekannt, handelt es sich bei Edgerunners 2 nicht um eine direkte Fortsetzung der Geschichte von David und Lucy. Stattdessen erzählt die zweite Serie innerhalb der Welt von Cyberpunk 2077 eine neue, eigenständige Geschichte über zehn Episoden.

CD Projekt RED beschreibt diese als eine „ungeschönte Chronik von Erlösung und Rache“. Erneut steht dabei Night City mit seiner von Gewalt und Spektakel geprägten Gesellschaft im Mittelpunkt. Die zentrale Frage soll diesmal sein, wie weit Menschen gehen müssen, damit ihre eigene Geschichte in einer Welt überhaupt noch wahrgenommen wird, die von ständig neuen Extremen geblendet ist.

Nach dem großen Erfolg des ersten Cyberpunk: Edgerunners müssen sich Fans damit nur noch rund zwei Monate gedulden. Cyberpunk: Edgerunners 2 startet am 20. Oktober exklusiv bei Netflix.

Der neue Trailer:

via: Gematsu, Bildmaterial: Cyberpunk: Edgerunners 2, CD Projekt RED, Studio Trigger