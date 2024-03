CD Projekt Red gibt Updates zu seinen neuen Witcher- und Cyberpunk-Projekten

Der polnische Spieleentwickler CD Projekt Red hat Statusaktualisierungen zur Zukunft seiner Spiele-Franchises – darunter The Witcher und Cyberpunk – veröffentlicht. Um die Vorfreude der Fans zu steigern, teilte CDPR seine aktuelle Arbeitspipeline mit einer Roadmap mit.

Bereits im Oktober 2022 gab CDPR seine Pläne bekannt, parallel an mehreren Witcher- und Cyberpunk-Projekten sowie einer neuen IP zu arbeiten. Auf seinem offiziellen Twitter-Account teilte CDPR nun den neuesten Stand seiner zukünftigen Veröffentlichungen mit, die drei Witcher-Spiele, eine Fortsetzung von Cyberpunk 2077 und eine brandneue IP mit dem Codenamen Hadar umfassen.

Das nächste Hauptspiel der Witcher-Reihe, das eine neue Trilogie eröffnen wird – Project Polaris – befindet sich derzeit in der Vorproduktionsphase. Das Gleiche gilt für Project Sirius, ein weiteres Spiel im Witcher-Universum.

So steht es um die aktuellen Projekte von CD Projekt Red

Andererseits befinden sich die Fortsetzung von Cyberpunk 2077, auch bekannt als Project Orion, und das Remake des ursprünglichen Witcher-Spiels in der Konzeptphase. Darüber hinaus scheint Hadar das Projekt zu sein, das derzeit in seiner frühesten Form ist und sich in der „IP-Konzeptphase“ befindet.

Darüber hinaus teilte CDPR mit, dass die Mehrheit der EntwicklerInnen – um genau zu sein 403 – derzeit der Fortsetzung von The Witcher zugeteilt sind, die voraussichtlich noch in diesem Jahr in Produktion gehen wird. Auf der anderen Seite arbeiten 47 EntwicklerInnen an der Fortsetzung von Cyberpunk 2077, während 37 von ihnen mit der Arbeit am Projekt Sirius beauftragt sind. Aktuell seien lediglich 20 Entwickler mit der Arbeit an der neuen IP „Hadar“ beschäftigt.

