Es geht voran: Die neue Live-Action-Verfilmung zu Street Fighter hat ihren Regisseur gefunden

Capcoms beliebte Fighting-Serie Street Fighter hat im Laufe der Jahre diverse Adaptionen auf die große (und kleine) Leinwand erlebt. Die wohl berüchtigtste Version ist wohl nach wie vor jene aus dem Jahr 1994, in der Jean-Claude van Dame die Hauptrolle übernahm und die nach sattem Kassenflop zum Kultfilm avancierte.

Dass eine frische Adaption schon beschlossene Sache ist, berichteten wir bereits. Ursprünglich sollten Danny und Michael Philippou auf den Regiestühlen Platz nehmen – die beiden vielversprechenden Newcomer realisierten zuletzt den gelungenen Horror-Streifen Talk to me. Allerdings sprang das Duo kürzlich wieder ab – Terminschwierigkeiten machten der Zusammenarbeit einen Strich durch die Rechnung. Nun wissen wir, wer stattdessen das Ruder in die Hand nimmt.

Filmemacher Kitao Sakurai. Sakurai ist als Autor, Regisseur und ausführender Produzent von – unter anderem – der The Eric Andre Show tätig. Auch im Bereich der Videospiel-Adaptionen sammelte er bereits Erfahrung – er inszenierte etwa diverse Folgen von Peacocks Twisted Metal.

Capcom ist stark in die neue Adaption involviert; Legendary ist neben dem Videospielentwickler und -publisher ebenso an der Entwicklung und Produktion beteiligt. Der Film soll von Sony am 20. März 2026 in die Kinos kommen.

via The Hollywood Reporter, Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom