Zelda-Fans entdecken ein winziges Detail an Link – und das führt zu Twilight Princess

Mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time verpasst Nintendo nicht nur Hyrule einen komplett neuen Anstrich. Auch die bekannten Charaktere wurden mit zahlreichen zusätzlichen Details versehen. Bei erwachsenen Link haben aufmerksame Fans jetzt eine Kleinigkeit entdeckt, die eine interessante Verbindung zu Twilight Princess herstellen könnte.

Im Mittelpunkt steht ausgerechnet Links Rüstung. Twitter-Nutzer jtsknight92 fiel auf, dass die zusätzliche Verzierung auf Links Kleidung offenbar die Form einer Eule besitzt – möglicherweise eine Anspielung auf Methusa. Doch damit nicht genug.

Eine Verbindung zum Heldengeist?

Denn auch der Heldengeist aus Twilight Princess trägt auf seiner Brustplatte ein auffälliges Eulenmotiv. Das ist deshalb interessant, weil hinter der mysteriösen Figur tatsächlich der Hero of Time, also Link aus Ocarina of Time und Majora’s Mask, steckt.

In Twilight Princess begegnet der damalige Link dem skelettartigen Krieger mehrfach und erlernt von ihm verschiedene Schwerttechniken. Hinweise auf dessen wahre Identität gab es schon im Spiel – unter anderem durch bekannte Lieder und Kampftechniken. Später wurde die Verbindung auch in Hyrule Historia bestätigt.

Ob Nintendo mit dem neuen Eulenmotiv tatsächlich bewusst eine Brücke zwischen beiden Versionen des Hero of Time schlagen möchte, ist nicht bestätigt. Genauso könnte die Verzierung schlicht eine direkte Hommage an Methusa sein. Angesichts der bekannten Verbindung zwischen Ocarina of Time und Twilight Princess wäre es aber zumindest ein ziemlich passendes Detail.

Link ist übrigens nicht der einzige Charter, der kräftig analysiert wird. Auch Sheik wurde schon unter die Lupe genommen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store sogar mit einem Bonus* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via The Gamer, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo