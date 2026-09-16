Mission Impossible: In diesem Jahr wird’s nichts mehr mit James Bond für Switch 2

Die „Switch 2“-Version von 007 First Light hatte es bislang nicht gerade leicht. Schon seit ihrer Ankündigung wurde die Umsetzung für Nintendos Konsole etwas stiefmütterlich behandelt und musste bereits Verschiebungen hinnehmen. Zuletzt hieß es sogar noch während der Nintendo Direct im September, dass James Bond 2026 auf „Switch 2“ aufschlagen soll.

Daraus wird nun nichts mehr. IO Interactive hat die „Switch 2“-Version ein weiteres Mal verschoben. Das neue Veröffentlichungsfenster lautet März 2027. Ein konkretes Datum soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Switch 2“-Version braucht mehr Feinschliff

Als Grund nennt IO Interactive wenig überraschend die Technik. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll speziell dafür genutzt werden, die Performance auf Nintendo Switch 2 weiter zu optimieren und die erwartete Qualität zu erreichen.

Grundsätzlich zeigt sich das Studio mit dem aktuellen Stand von 007 First Light zufrieden. Besonders das positive Feedback zur Gamescom-Demo hebt IO Interactive hervor. Dieselbe Demo wird in dieser Woche auch auf der Tokyo Game Show spielbar sein.

Auf den anderen Plattformen ist Bonds neu interpretiertes Ursprungsabenteuer derweil längst erhältlich. 007 First Light erschien am 27. Mai für PlayStation 5, Xbox Series sowie PCs via Steam und Epic Games Store. Ursprünglich sollte die „Switch 2“-Version sogar zeitgleich erscheinen, bevor sie erstmals verschoben wurde.

Nintendo-Fans müssen sich damit noch einmal deutlich länger gedulden. Wenn diesmal alles nach Plan läuft, beginnt Bonds „Switch 2“-Mission im März 2027.

via Gematsu, Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive