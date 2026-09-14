„Ocarina of Time“-Remake verändert Sheik deutlich und Fans kritisieren das aus Gründen

Seit dieser Woche haben wir endlich einen ausführlicheren Blick auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake – und damit natürlich auch reichlich Diskussionsstoff. Über den neuen Artstyle wird bereits fleißig gestritten. Doch zumindest wenn es nach The Gamer geht, ist gar nicht Link die kontroverseste Überarbeitung.

Es folgen große Spoiler für The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store sogar mit einem Bonus* vorbestellen könnt. Falls ihr das Original nicht kennt und es jetzt mit dem Remake zum ersten Mal erleben wollt, lest bitte nicht weiter.

Im Mittelpunkt steht vielmehr Sheik. Die geheimnisvolle Figur wurde für das Remake sichtbar verändert und orientiert sich nun stärker an ihrer wahren Identität.

Neuer Look sorgt für Diskussionen

Im Original von 1998 war Sheiks Erscheinungsbild bewusst deutlich androgyner gehalten und tendierte teilweise ins Maskuline. Schließlich soll die Verkleidung Zeldas wahre Identität verschleiern – im Spiel wird Sheik entsprechend auch für einen Mann gehalten.

Genau hier setzt die aktuelle Kritik an. Einige Fans empfinden die neue Silhouette als deutlich femininer und argumentieren, dass die Verkleidung dadurch weniger überzeugend wirke. Andere begrüßen dagegen gerade diesen Ansatz: Sheik sieht nun stärker nach Zelda in einer Verkleidung aus und weniger wie eine vollkommen eigenständige Person.

Es ist nicht die einzige Diskussion rund um die neue Optik. Auch Links überarbeitetes Aussehen sorgte bereits für Gesprächsstoff. Selbst Nintendo-Veteran Takaya Imamura äußerte sich dazu und vermutete hinter dem Stil unter anderem Shigeru Miyamotos bekannte Begeisterung für Puppentheater.

Ob Sheiks Überarbeitung tatsächlich so weit geht, wie TheGamer meint, werden Fans bald selbst beurteilen können. The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via The Gamer, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo