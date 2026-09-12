Zelda-Veteran hat interessante Theorie zum Aussehen von Link im „Ocarina of Time“-Remake

Seit einigen Tagen wissen wir endlich, wie das kommende Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time aussehen wird. Dass damit auch Diskussionen über den gewählten Artstyle und insbesondere Links neues Charaktermodell beginnen würden, war fast abzusehen. Schließlich wiederholt sich bei Zelda damit ein Stück weit die Geschichte.

Man denke nur an The Wind Waker zurück. Dessen damals überraschender Cel-Shading-Look sorgte für heftige Diskussionen und brachte dem Spiel sogar den spöttischen Spitznamen „Celda“ ein – eine Kombination aus „Cel-Shading“ und „Zelda“. Heute genießt der Grafikstil längst Kultstatus.

Steckt Miyamotos Liebe zum Puppentheater dahinter?

Zum neuen Ocarina of Time hat sich nun auch Takaya Imamura geäußert. Der Nintendo-Veteran war 32 Jahre beim Unternehmen tätig, entwarf unter anderem die Star-Fox-Charaktere und war am düsteren Look von Majora’s Mask beteiligt. Während seiner Zeit bei Nintendo arbeitete er zudem regelmäßig mit Shigeru Miyamoto zusammen.

Beim Anblick des neuen Link-Modells musste Imamura offenbar an eine ganz bestimmte Leidenschaft Miyamotos denken. Sinngemäß erklärte er, dass bei diesem Design Miyamotos Liebe zu Puppentheatern deutlich durchscheine. Er betonte aber auch, dass diese Aussage einfach nur seine eigene Meinung widerspiegelt.

Ganz abwegig ist die Vermutung nicht. Miyamotos Begeisterung für Puppenspiel ist seit Langem bekannt und zeigte sich besonders deutlich bei Star Fox. Beim neuen Link erinnert der Stil hingegen weniger an klassische Handpuppen und stärker an Marionetten. Entsprechende Vergleiche mit japanischen TV-Marionetten kursieren bereits im Netz.

Unabhängig von der Diskussion um den Look freut sich Imamura selbst auf das Remake. Seit der 3DS-Version habe er Ocarina of Time nicht mehr gespielt. Besonders positiv hebt er bereits die Farbpalette und Beleuchtung der Neuauflage hervor. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2.

via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo