„Wenn die Zeit reif ist“ – Neil Druckmann deutet mehrere neue „The Last of Us“-Projekte an

Nicht wenige hatten bei der jüngsten State of Play wohl auch auf neue Informationen zu Intergalactic: The Heretic Prophet gehofft. Schließlich wurde Naughty Dogs neues Projekt bereits bei den The Game Awards 2024 als großes „One More Thing“ angekündigt – seitdem ist es allerdings erstaunlich ruhig geworden. Auch dieses Mal gab es nichts Neues.

Gedulden müssen wir uns bei Intergalactic also weiterhin. Dafür hat Neil Druckmann nun über eine andere große Marke von Naughty Dog gesprochen: The Last of Us. Und mit der ist das Studio offenbar noch längst nicht fertig.

„Wir sind noch nicht fertig mit ‚The Last of Us‘“

Im Gespräch mit der Washington Post ging Druckmann zunächst auf die HBO-Adaption ein. An deren aktueller kreativer Ausrichtung sei er selbst nicht beteiligt, auch Naughty Dog habe dabei keine kreative Rolle übernommen. Damit meint er, alles, was ab Staffel drei passieren soll. Er und Naughty Dog waren sehr wohl noch in den ersten beiden Staffeln involviert gewesen.

Spannender ist allerdings, was Druckmann anschließend zur Zukunft der Marke erklärte: „Es ist uns wichtig zu betonen, dass Naughty Dog als Entwickler der Spiele nach wie vor der Verwalter dieses geistigen Eigentums ist, und auch wenn dies vielleicht das Ende dieser Adaption sein mag, sind wir mit ‚The Last of Us‘ noch nicht fertig.“

Und offenbar geht es dabei sogar um mehrere Projekte. Druckmann ergänzte: „“Es sind gerade ein paar Projekte in Arbeit, über die ich, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sehr gerne berichten werde.“

Was genau sich dahinter verbirgt, ließ er offen. Ob eines dieser Projekte tatsächlich ein The Last of Us Part III, ein Spin-off oder etwas völlig anderes ist, bleibt damit reine Spekulation. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass er über die Zukunft der Spiele spricht. Bereits 2023 äußerte er sich dazu und 2024 präsentierte er sogar ein Konzept für einen dritten Teil.

Fest steht vorerst nur: Während wir auf Neuigkeiten zu Intergalactic weiter warten, arbeitet Naughty Dog im Hintergrund auch an der Zukunft von The Last of Us. Wie sieht es bei euch aus? Hättet ihr gerne einen neuen Teil oder eventuell ein Spin-off?

via GamesRadar, Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony Interactive Entertainment, Naughty Dog