The Last of Us Part III: Neil Druckmann hat ein Konzept für Fortführung der Serie

Fans von The Last of Us dürften Grund zur Freude haben. Wie Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog und Mitschöpfer von The Last of Us, nämlich in der neuen Dokumentation „Grounded II: Making The Last of Us Part II“ verrät, habe er ein Konzept für einen dritten Eintrag in die beliebte Serie im Sinn.

„Das erste Spiel hatte ein so klares Konzept der bedingungslosen Liebe, die Eltern für ihr Kind empfinden“, erklärt Druckmann. „Als wir uns beim zweiten [Teil] auf die Idee des Strebens nach Gerechtigkeit um jeden Preis festlegten – Gerechtigkeit für diejenigen, die man liebt –, fühle es sich so an, als gäbe es hier ein klares Konzept und durchgehende Linie aus dem ersten Spiel.“

Für Druckmann war klar: „Wenn hier Schluss wäre, wäre das ein guter Schlusspunkt. Der letzte Bissen vom Apfel, die Geschichte ist durch.“

Aber er erklärt: „Ich habe darüber nachgedacht: ‚Gibt es da ein Konzept?‘ Und seit Jahren ist es mir nicht gelungen, dieses Konzept zu finden. Aber vor Kurzem hat sich das geändert. Ich habe keine Geschichte, aber ich habe dieses Konzept, das für mich genauso spannend ist wie [Teil] I, so spannend wie [Teil] II – es ist ein eigenes Ding, hat aber für alle drei eine durchgehende Linie. Es kommt mir also so vor, als gäbe es wahrscheinlich ein weiteres Kapitel dieser Geschichte.“

Klingt nicht, als sei The Last of Us Part III bereits in der aktiven Produktion, aber Fans dürfen sich offenbar auf eine Fortführung der Geschichte freuen.

via Gematsu, Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog