The Last of Us Part III: Druckmann weiß um den Wunsch und „die Entscheidung ist gefallen“

Die erste Staffel von HBOs The Last of Us ist beendet und wurde durchweg positiv aufgenommen. Immerhin regnete es allerhand Lobpreisungen von Kritik und Fans. Die Adaption sorgte sogar für einen 238-prozentigen Anstieg der Verkaufszahlen von The Last of Us Part I.

Nicht verwunderlich also, dass die Serie bereits kurz nach dem Start um eine zweite Staffel verlängert wurde. Die Pläne für Part II stehen bereits und dürften sogar über eine zweite Staffel hinausgehen.

Das neue Projekt ist schon in der Pipeline

In einem Interview mit Kinda Funny, widmete sich Neil Druckmann nun wieder Fragen um seine Anstrengungen in der Videospielindustrie.

Auf die Frage, ob sich Druckmann unter Druck (ha) fühle, eine neue „Hit-IP“ zu erschaffen, die ähnlich wie The Last of Us oder Uncharted zu einem Multimedia-Franchise ausgebaut werden könnte, zeigt er sich gelassen. Der Erfolg von Naughty Dog erlaube ihm und dem Team den Luxus, sich aussuchen zu können, woran sie als Nächstes arbeiten wollen.

„Am Ende eines jeden Projektes erforschen wir eindringlich diverse unterschiedliche, neue Projekte“, erklärt Druckmann und führt fort: „Das können Fortsetzungen oder neue Ideen sein.“ Wichtig sei, dass das Team voller Leidenschaft für ein neues Projekt sei. Immerhin begleitet sie ein solches Projekt folglich für mehrere Jahre. Wenn hier auf halber Strecke die Luft ausgeht, sei man geliefert.

Natürlich wird im Interview auch besprochen, wie es um einen potenziellen Nachfolger zu The Last of Us Part II steht. Druckmann hält sich bedeckt: „Ich weiß, die Fans wollen The Last of Us Part 3“, erklärt er. „Alles, was ich sagen kann ist, dass wir bereits in unserem nächsten Projekt stecken, die Entscheidung ist gefallen. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber wir haben viele Dinge bedacht und das Projekt ausgewählt, für das wir am meisten brennen.“

Es heißt also: Abwarten! Immerhin sollen noch in diesem Jahr Neuigkeiten zum Multiplayer-Spiel im „The Last of Us“-Universum folgen. The Last of Us Part I findet übrigens in Kürze seinen Weg auf PCs.

Neil Druckmann im Gespräch mit Kinda Funny

Achtung: Spoiler zur HBO-Serienadaption inbegriffen.

