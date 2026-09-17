Nintendo rüstet die Switch 2 mit diesen drei Konsolen-Bundles für das Weihnachtsgeschäft

Wer in den kommenden Wochen den Kauf einer Nintendo Switch 2 plant, bekommt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wieder etwas mehr Auswahl. Nintendo hat gleich mehrere Konsolenpakete für Oktober angekündigt – darunter auch die Rückkehr des zwischenzeitlich eingestellten Bundles zu Mario Kart World

Den Anfang macht am 22. Oktober ein neues Bundle mit Nintendo Switch Sports Resort. Enthalten sind eine reguläre Nintendo Switch 2, die Vollversion des Spiels als Download sowie eine dreimonatige Einzelmitgliedschaft für Nintendo Switch Online. Das Bundle kostet 529,99 Euro und ist bereits im Nintendo Store* gelistet. Wer dort bestellt, erhält einen „Nintendo Switch Sports Resort“-Turnbeutel als Bonus.

Nintendo Switch Sports Resort erscheint am selben Tag und bringt die Reihe zurück nach Wuhu Island, das Fans bereits aus Wii Sports Resort kennen. Insgesamt stehen zwölf Sportarten zur Auswahl.

Mario Kart World kehrt ins Bundle zurück

Eine Woche später, am 29. Oktober, legt Nintendo dann das bekannte Bundle zu Mario Kart World wieder auf. Das Paket war bereits rund um die Anfangszeit der Switch 2 erhältlich, wurde später allerdings vom Markt genommen.

Auch die neue Variante besteht aus einer Nintendo Switch 2 und einem Download der Vollversion von Mario Kart World. Neu beziehungsweise zusätzlich dabei ist eine dreimonatige Einzelmitgliedschaft für Nintendo Switch Online.

Ebenfalls am 29. Oktober erscheint die bereits angekündigte Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda Edition zum 40. Jubiläum. Die besondere Konsole trägt Triforce-Motive auf der Rückseite und kommt mit passend gestalteter Station sowie Joy-Con-2-Controllern. Anders als bei den beiden Bundles ist hier allerdings kein Spiel enthalten. Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time folgt wenige Tage später am 5. November.

Im Nintendo Store gibt es übrigens seit August die „Build your own Bundle“-Aktion. Dort kann man sich sogar ein eigenes Bundle zusammenstellen. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier.

via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo