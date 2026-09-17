Pokémon Pokopia setzt sich durch: Das sind die Gewinner der Japan Game Awards 2026

Die Japan Game Awards 2026 sind vergeben – und ganz oben steht in diesem Jahr Pokémon Pokopia. Das ungewöhnliche Pokémon-Abenteuer wurde zum Game of the Year gekürt und setzte sich damit in einem Jahr durch, in dem unter anderem auch Pragmata, Resident Evil Requiem und Donkey Kong Bananza ausgezeichnet wurden.

Berücksichtigt wurden Spiele, die zwischen dem 1. Juni 2025 und dem 31. Mai 2026 in Japan erschienen sind. Über die GewinnerInnen entschieden sowohl eine Auswahlkommission als auch eine öffentliche Abstimmung.

Pokémon räumt ab – aber auch Pragmata kann feiern

Neben der wichtigsten Auszeichnung für Pokémon Pokopia erhielt die Pokémon-Reihe selbst den Preis des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie. Passend dazu feiert das Franchise 2026 seinen 30. Geburtstag.

Game-Freaks Shigeru Ohmori zeigte sich bei der Entgegennahme des GOTY-Awards entsprechend erfreut. Gerade im Jubiläumsjahr bedeute ihm die Auszeichnung besonders viel. Die Liebe der Fans zu Pokémon habe es seiner Ansicht nach ermöglicht, dass Pokopia diesen Preis gewinnen konnte.

Zu den Awards for Excellence gehören in diesem Jahr gleich zwölf Spiele:

Death Stranding 2: On the Beach

Digimon Story: Time Stranger

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yotei

Inazuma Eleven: Victory Road

Kirby Air Riders

Magical Girl Witch Trials

Paranormasight: The Mermaid’s Curse

Pokémon Pokopia

Pragmata

Resident Evil Requiem

Silent Hill f

Pragmata durfte gleich noch einmal feiern und erhielt zusätzlich den Breakthrough Award. Der Game Designers Award ging an Word Game, während sich Meccha Chameleon den Movement Award sicherte.

Eine etwas ungewöhnlichere Auszeichnung gab es ebenfalls: Der Super Mario Galaxy Film wurde mit dem Special Award bedacht. Weitere Informationen zu den Gewinnern und den Kategorien findet ihr auf der offiziellen Website.

Pokémon Pokopia steht am Ende aber ganz oben und darf sich offiziell Game of the Year der Japan Game Awards 2026 nennen. Die ganze Show könnt ihr euch auf dem offiziellen YouTube-Kanal anschauen.

via Siliconera, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo