Nintendo gewährt ausführlicheren Blick auf den neuen Ganondorf in Zelda: Ocarina of Time

Nintendo gewährt uns einen weiteren Blick auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time – und diesmal steht Ganondorf im Mittelpunkt. Über die Nintendo-Today-App wurde ein neuer Clip veröffentlicht, der den König der Gerudo im kommenden Remake ausführlicher zeigt.

Zu sehen ist die bekannte Szene, in der Link erstmals auf Ganondorf trifft. Teile davon kennen wir bereits aus dem großen Trailer, diesmal gibt es allerdings einige zusätzliche Sekunden und damit einen besseren Blick auf Gesichtsanimationen, Modell und Inszenierung des Bösewichts.

Ganondorf bleibt seinem N64-Vorbild (größtenteils) treu

Nintendo orientiert sich beim neuen Ganondorf weiterhin deutlich am ursprünglichen Design aus Ocarina of Time. Rote Haare, Schmuck, Rüstung und die markanten Gesichtszüge wurden übernommen, fallen durch die neue Grafik allerdings wesentlich detaillierter aus.

Interessant ist insbesondere ein weiterer Vergleich, den Nintendo über die App bereitstellt: Dort lässt sich dieselbe Szene aus der Nintendo-64-, Nintendo-3DS- und Nintendo-Switch-2-Version direkt miteinander vergleichen.

Die bisherigen Reaktionen auf das neue Material fallen gemischt, insgesamt aber vielfach positiv aus. Einige Fans loben etwa Ganondorfs längere Haare und die Nähe zum N64-Design, während andere unter anderem Nase, Kieferpartie oder die etwas „glänzende“ Darstellung der Figuren kritisieren.

Aber was ist eure Meinung? Ganondorf ist natürlich nicht die einzige Figur, über die schon kräftig diskutiert wurde. Link und Sheik waren auch schon dran. Ladet euch die Nintendo-Today-App herunter, um euch die besagten Videos anzusehen!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 (hier bei Amazon* vorbestellbar) exklusiv für Nintendo Switch 2. Das Remake bietet neben der komplett überarbeiteten Optik unter anderem vertonte Zwischensequenzen, orchestrale Musik, eine frei kontrollierbare Kamera und modernisierte Bewegungsmöglichkeiten. Einen Überblick über die Neuerungen findet ihr hier.

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo