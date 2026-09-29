Nintendo Fans rätseln über mysteriöses Geschenk-System für die Switch-Konsolen

Bereitet Nintendo ein neues Geschenk-System für Nintendo Switch Online vor? Ein aktueller Datamine der Nintendo-Switch-Online-App liefert zumindest einige interessante Hinweise darauf.

Der Fund stammt vom Twitter-Nutzer idocode01, der in einem aktuellen Update der App auf entsprechende Funktionen gestoßen ist. Demnach könnte Nintendo künftig zeitlich begrenzte „Gift Events“ veranstalten, über die NutzerInnen offenbar verschiedene Geschenke erhalten können.

Was will Nintendo da verschenken?

Besonders interessant: Laut Datamine können mehrere Geschenk-Events gleichzeitig stattfinden. Jedes davon kann eigene Videos, Vorschaubilder und weitere Inhalte besitzen. Auch eine Ladeanimation und sogar ein eigener Sound für den Erhalt eines Event-Geschenks wurden bereits entdeckt.

Was genau Nintendo mit dem System vorhat, ist allerdings noch völlig offen. Ebenso wenig wissen wir, welche Art von Geschenken darüber verteilt werden könnte oder ob die Funktion überhaupt in dieser Form veröffentlicht wird. Ein Datamine ist schließlich keine offizielle Ankündigung.

Ganz aus dem Nichts käme die Idee allerdings nicht. Nintendo experimentierte zuletzt bereits mit zeitlich begrenzten Aktionen innerhalb von Nintendo Switch Online. In diesem Jahr konnten SpielerInnen etwa spezielle Donkey-Kong-Herausforderungen absolvieren und dabei Sammelkarten verdienen. Wer sämtliche Herausforderungen abgeschlossen hat, soll sogar besondere physische Karten erhalten.

Ob das gefundene Geschenk-System daran anknüpft oder Nintendo etwas völlig anderes plant, bleibt abzuwarten. Dass bereits verschiedene Bestandteile wie Animationen und Sounds vorhanden sind, sorgt zumindest für reichlich Raum für Spekulationen.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment