„Ni no Kuni“-Schöpfer liefert das erste Status-Update zu Decapolice seit über einem Jahr

Die japanische Website 4Gamer hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.

Mit dabei war auch Ken Motomura, der einst Director von Ni no Kuni: Dominion of the Dark Djinn und dessen überarbeiteter Neuauflage Ni no Kuni: Wrath of the White Witch war. Sein letztes Großprojekt bei Level-5 war 2018 Snack World. In Advisor-Rollen war er in der Folge auch an anderen Spielen beteiligt, aber seit einigen Jahren dürfte er nun schon mit Decapolice beschäftigt sein.

Und so liefert uns Motomura das erste Update zum Spiel seit geraumer Zeit, muss uns aber auch vertrösten. „Was Decapolice betrifft, für das ich verantwortlich bin, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur begrenzt Informationen weitergeben, aber die Entwicklung schreitet stetig voran“, so Motomura.

Und weiter: „Wir stellen uns auch neuen Herausforderungen im Gameplay, die für diesen Titel einzigartig sind, darunter Elemente der Deduktion und des Storytellings. Wir hoffen, bald mehr darüber bekannt geben zu können, und zwar so, dass die Vorzüge des Spiels angemessen zur Geltung kommen. Seien Sie also gespannt!“

Schon 2023 angekündigt

Das beim großen „Level-5-Comeback“ im Februar 2023 bei Nintendo Direct angekündigte Spiel sollte ursprünglich noch im gleichen Jahr erscheinen. Es erwies sich schnell als „zu groß“ und wurde frühzeitig deutlich um zwei Jahre auf 2026 verschoben. Seitdem war es ruhig.

Spielende übernehmen die Kontrolle über Harvard Marks – einem frischen Detektiv des Broadstone Police Departments. Wie es sich für einen Detektiv gehört, gilt es Fälle zu lösen und die liegen gut und gern mal zwölf Jahre in der Vergangenheit. Alles kein Problem: via DECASIM kann Harvard die Vorfälle nämlich in der virtuellen Realität rekonstruieren.

