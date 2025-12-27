„Ni no Kuni“-Schöpfer liefert das erste Status-Update zu Decapolice seit über einem Jahr

Die japanische Website 4Gamer hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.
Mit dabei war auch Ken Motomura, der einst Director von Ni no Kuni: Dominion of the Dark Djinn und dessen überarbeiteter Neuauflage Ni no Kuni: Wrath of the White Witch war. Sein letztes Großprojekt bei Level-5 war 2018 Snack World. In Advisor-Rollen war er in der Folge auch an anderen Spielen beteiligt, aber seit einigen Jahren dürfte er nun schon mit Decapolice beschäftigt sein.
Und so liefert uns Motomura das erste Update zum Spiel seit geraumer Zeit, muss uns aber auch vertrösten. „Was Decapolice betrifft, für das ich verantwortlich bin, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur begrenzt Informationen weitergeben, aber die Entwicklung schreitet stetig voran“, so Motomura.
Und weiter: „Wir stellen uns auch neuen Herausforderungen im Gameplay, die für diesen Titel einzigartig sind, darunter Elemente der Deduktion und des Storytellings. Wir hoffen, bald mehr darüber bekannt geben zu können, und zwar so, dass die Vorzüge des Spiels angemessen zur Geltung kommen. Seien Sie also gespannt!“
Schon 2023 angekündigt
Das beim großen „Level-5-Comeback“ im Februar 2023 bei Nintendo Direct angekündigte Spiel sollte ursprünglich noch im gleichen Jahr erscheinen. Es erwies sich schnell als „zu groß“ und wurde frühzeitig deutlich um zwei Jahre auf 2026 verschoben. Seitdem war es ruhig.
Spielende übernehmen die Kontrolle über Harvard Marks – einem frischen Detektiv des Broadstone Police Departments. Wie es sich für einen Detektiv gehört, gilt es Fälle zu lösen und die liegen gut und gern mal zwölf Jahre in der Vergangenheit. Alles kein Problem: via DECASIM kann Harvard die Vorfälle nämlich in der virtuellen Realität rekonstruieren.
Hatte ja eigentlich Interesse an dem Spiel aber nachdem sich Level 5 ja künstlerisch bankrott erklärt hat und zugegeben hat in ihren Kreativen Prozessen stark mit AI zu arbeiten können sie ihren seelenlosen Mist behalten. Da sie sich ihr Spiel auch nur zusammenklauen sehe ich auch kein Grund mehr da irgendwelche moralische bedenken zu haben deren Spiele auf andere Wege zu bekommen.
Das mal das Studio hinter solch kreativen Spielen wie Ni no Kuni so abstürzt ist echt tragisch.
Ich bin da mal gespannt. Eigentlich rechne ich damit, dass Decapolice auch ihr nächstes Spiel wird, was das Licht der Welt erblicken wird. Außer ich habe noch irgendwas anderes vergessen. Die anderen, die mir im Kopf rumschwirren wirken eh noch mehr Zeit zu brauchen.
Falls es wirklich so kommt wär das vielleicht wenigstens ein neues Spiel, was ich mir holen werde. Das Konzept ist schon interessant, auch wenn ich bei den Kämpfen skeptisch bin. Aber mal den nächsten Trailer abwarten.
Besorgt bin ich auch etwas, was Level 5's KI Nutzung anbelangt. Es hat sich zwar herausgestellt, dass die Aussage, dass 90% KI ist, falsch übersetzt war und es eigentlich noch gar nicht möglich ist, der KI so viel zu überlassen, aber da der Präsident dennoch ein großer KI Befürworter ist, bleibt halt die Frage, obs dort sinnvoll und verantwortungsbewusst genutzt wird, oder eben nicht. Allerdings denke ich, dass die aktuell angekündigten Spiele noch gut davon kommen. Er sagte immerhin, dass sie noch ein unangekündigtes Projekt haben, wo sie wirklich sehr stark auf KI setzen. Das wird wahrscheinlich eher das Projekt um das man sich sorgen müsste. Aber da muss man abwarten^^
Solange noch keine Entlassungswelle kommt, wo gerade die kreativen Bereiche stark schrumpfen, versuche ich da noch optimistisch zu bleiben und hoffe einfach, dass die verantwortungsbewusst mit dem KI Tool umgehen werden.