„Japans größte Farming-Sim des Jahres“ will jetzt auch bei uns erfolgreich werden

In Japan ist Village in the Shade schon ein Hit. Dort startete das Spiel kürzlich als der erfolgreichste Launch von Entwickler Nippon Ichi seit 13 Jahren. Über 200.000 verkaufte Einheiten stehen schon in den Büchern.

Das kann man doch vielleicht im Westen wiederholen, oder? Denkt sich die westliche Sparte NIS America angesichts von inzwischen schon 200.000 Wishlist-Einträgen allein bei Steam. Also tritt man ein wenig aufs PR-Gaspedal!

Bei der PAX West vor einigen Tagen feierte Village in the Shade sein US-Debüt und wurde vollmundig als „Japan’s Biggest Farming Sim of 2026“ vorgestellt. Gleichzeitig verweist man auf „sehr positive“ Bewertungen von SpielerInnen bei Steam, wo das Spiel bislang allerdings bislang nur auf Japanisch verfügbar ist.

Im Westen erfolgt die Veröffentlichung der „Spooky Farming Sim“ am 27. Oktober 2026 für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 und PCs. Die physische Deluxe Edition für PlayStation 5*, Switch* und Switch 2* ist bei Amazon schon vorbestellbar. Das Panel bei der PAX West ließ laut NIS America auf großes Interesse der westlichen Fans hoffen. Man zeigte sich regelrecht begeistert.

Begeistert von der Fan-Resonanz

„Wir waren absolut begeistert, dass so viele Menschen an unserem Panel teilgenommen haben, und es war besonders herzerwärmend zu sehen, wie sich die Leute am Stand von NIS America auf der PAX West anstellten, um das Spiel zu spielen; wir freuen uns unglaublich darüber, wie herzlich die Community das Spiel aufgenommen hat“, sagte Yu Mizokami, Projektplaner und Game Designer.

Und weiter: „Ganz gleich, ob man es als Life-Sim oder als storygetriebenes Erlebnis genießt – wir sind überzeugt, dass wir etwas wirklich Hochwertiges geschaffen haben, und freuen uns sehr auf die weltweite Veröffentlichung von Village in the Shade!“

Auf den ersten Blick: Farming

Es verschlägt euch in das japanische Bergdorf Kagatsu. Ein Dörfchen voller Geheimnisse. Was nach einer idyllischen Faming-Simulation aussieht, trägt nicht nur visuell die Handschrift von Yu Mizokami, Schöpfer der Yomawari-Reihe. Es bleibt nämlich nur idyllisch, wenn ihr die Regeln beachtet. Die lauten: „Sprich nicht mit Fremden, verlasse das Dorf nicht und geh auf keinen Fall nachts hinaus.“

Farming-Fans können unzählige verschiedene Pflanzenarten anbauen, die sich je nach Jahreszeit unterscheiden. Hinzu kommen zahlreiche Aktivitäten wie die Pflege von Tieren, darunter Kühe, Pferde und Hühner, das Angeln oder das Herstellen von Möbeln. Na klar: auch Feste. Doch nachts scheint das ein oder andere unheimliche Geheimnis zu warten.

Noch eine interessante Geschichte aus Japan: Dort ist Village in the Shade ab 15 Jahren freigegeben. Allerhand für ein Farming-Game. Die Entwickler feierten die hohe Freigabe (die in Japan durchaus problematisch sein kann) mit einer „Splatter-Promo“ in den sozialen Netzwerken. Den letzten Trailer zum Spiel findet ihr in diesem Beitrag!

Bildmaterial: Village in the Shade, NIS America, Nippon Ichi Software