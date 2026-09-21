Der YouTuber, der den Bloodborne-Film produziert, reagiert auf die massive Kritik

Das war eine ziemliche Überraschung, als im April im Rahmen der CinemaCon 2026 eine offizielle animierte Adaption von Bloodborne angekündigt wurde. Für mindestens genauso viele hochgezogene Augenbrauen sorgte allerdings die Personalie hinter dem Projekt.

Ausgerechnet YouTuber und Bloodborne-Superfan Seán „Jacksepticeye“ McLoughlin ist als Produzent maßgeblich beteiligt. Das stieß nicht bei allen Bloodborne-Fans auf Gegenliebe.

Produziert wird der Film von Sony Pictures gemeinsam mit PlayStation Productions und Lyrical Animation. Regie, Drehbuch und Animationsstudio sind bislang allerdings noch nicht bekannt. McLoughlin hat nun noch einmal über seine ungewöhnliche Rolle gesprochen.

„80 Prozent der Reaktionen waren kritisch“

Im Format „100 Questions with Tom Simons“ schätzt McLoughlin, dass rund 80 Prozent der Reaktionen auf seine Beteiligung kritisch gewesen seien. Wirklich übel nehmen könne er das den Fans nicht:

„Mir ginge es genauso, wenn mir jemand meine geliebte IP – die ich am liebsten mag – wegnehmen würde und dann irgendein YouTuber daran angehängt würde. Da kratzt man sich schon ein bisschen am Kopf.“

McLoughlin betont jedoch erneut, dass er die Vorlage möglichst respektvoll behandeln möchte. Der Film soll weder versuchen, das Spiel zu übertreffen, noch dessen Geschichte einfach nacherzählen. „Ich versuche, das vorhandene Universum zu würdigen und darin eine so gute Geschichte wie möglich zu erzählen.“

Dabei scheint sein Einfluss auf die Produktion durchaus groß zu sein. Nach eigener Aussage ist McLoughlin unter anderem an Entscheidungen darüber beteiligt, wer für das Projekt engagiert wird. Seine Aufgabe beschreibt er vereinfacht als eine Art „Vibe-Checker“, der beurteilt, welche Ideen zu Bloodborne passen und welche nicht.

Personen ohne Verständnis für Bloodborne wolle man demnach möglichst nicht an Bord holen. Ob diese Herangehensweise am Ende aufgeht, werden Fans allerdings erst in einiger Zeit erfahren. Die animierte Bloodborne-Adaption befindet sich noch in einem frühen Stadium und besitzt bislang keinen Veröffentlichungstermin.

via GamesRadar, Bildmaterial: Bloodborne, Sony Interactive Entertainment, FromSoftware