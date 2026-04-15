„Cozy“ Farming-Game ist erst ab 15 und die Entwickler feiern es mit Splatter-Promo

Kürzlich erst hat NIS America die Lokalisierung von Hono Gurashi no Niwa für den Westen angekündigt. Während die „Spooky Farming Sim“ erst im Herbst 2026 bei uns erscheint, steht in Japan die Veröffentlichung schon im Sommer auf dem Plan.

Dementsprechend beschäftigte sich auch schon die Behörde zur Alterseinstufung mit dem „Cozy Game“ – und stufte es „CERO C“ ein. Das bedeutet, Village in the Shade (so der westliche Titel) ist in Japan ab 15 Jahren freigegeben. Allerhand für ein Farming-Game und trotzdem „feiern“ die Entwickler die hohe Freigabe.

Bei Twitter veröffentlichte man ein großes „CERO C“-Logo, unterlegt von einem Artwork mit Blutspritzern – das Bild seht ihr auch unten. Der Beitrag wurde 6.000 Mal geteilt und wurde schon 1,4 Millionen Mal angezeigt. Die Reaktionen der Fans fallen amüsiert aus. „Moment mal, ich dachte, ihr hättet gesagt, das sei ein Cozy-Game?“, spaßt beispielsweise ein Kommentator.

Tatsächlich könnte man zu dem Eindruck kommen, Village in the Shade sei ein Cozy-Game. Immerhin ist es zu großen Teilen eine Farming-Sim. Doch nach einer idyllischen Faming-Simulation aussieht, trägt nicht nur visuell die Handschrift von Yu Mizokami, Schöpfer der Yomawari-Reihe.

Es bleibt nämlich nur idyllisch, wenn ihr die Regeln des Dorfes beachtet. Die lauten: „Sprich nicht mit Fremden, verlasse das Dorf nicht und geh auf keinen Fall nachts hinaus.“ Nachts scheint das ein oder andere unheimliche Geheimnis zu warten. Wer sich jedoch ganz auf die Farming-Elemente konzentrieren will, für den gibt es auch einen „Safe Living Mode“.

Das Promo-Artwork:

via Automaton Media, Bildmaterial: Village in the Shade, NIS America, Nippon Ichi Software