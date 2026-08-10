„Spooky Farming Sim“ wird zum Überraschungs-Hit in Japan – und erscheint bald im Westen

Nachdem in der Vorwoche Splatoon Raiders uneingeschränkt das Sagen hatte, ist in der japanischen Verkaufswoche vom 27. Juli bis zum 2. August 2026 deutlich mehr los. Die vielen Neueinsteiger ändern zwar nichts an der Spitzenposition von Splatoon Raiders, das sich weitere 73.542 Mal verkaufen konnte, bringen aber ordentlich Bewegung in die Top 10.

Bester Neueinsteiger der Woche war Village in the Shade mit kumuliert etwa 40.300 verkauften Einheiten über die drei Plattformen mit Handelsversion hinweg. Zwar reicht das nicht, um Rhythm Heaven Groove (59.884 Einheiten) seinen zweiten Platz streitig zu machen, aber Entwickler und Publisher Nippon Ichi Software wird trotzdem mehr als zufrieden sein.

Der Handelsstart der düsteren Farming-Sim markiert den stärksten Launch von Nippon Ichi seit 13 Jahren – und das wohlgemerkt trotz stetig steigender Digitalverkäufe. Wie Automaton Media schon zuvor berichtet hatte, waren physische Kopien des Spiels zum Verkaufsstart schwer zu erhalten. Vielerorts seien sie ausverkauft gewesen. Da wäre also noch mehr drin gewesen. Die digitalen Verkäufe dazugerechnet, habe sich das Spiel schon über 100.000 Mal verkauft.

Die gute Nachricht für Farming-Fans im Westen: Die Lokalisierung des Spiels hatte NIS America schon vor einiger Zeit bestätigt. Es verschlägt euch in das japanische Bergdorf Kagatsu. Ein Dörfchen voller Geheimnisse. Was nach einer idyllischen Faming-Simulation aussieht, trägt nicht nur visuell die Handschrift von Yu Mizokami, Schöpfer der Yomawari-Reihe.

Mit The Prince of Tennis und Blue Reflection Quartet gab es weitere Neueinsteiger, die es in die Top 10 schafften. Blue Reflection Quartet ist eine Sammlung der bisherigen Spiele, die wir für euch auch schon einem ausführlichen Test unterzogen haben, den ihr hier findet. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition steigt übrigens mit nur 3.713 Einheiten ein.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 73.542 (548.226) [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 59.884 (734.476) [SW2] Village in the Shade (Nippon Ichi, 07/30/26) – 21.965 (New) [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 18.306 (1.518.331) [NSW] The Prince of Tennis: Sweet School Festival (07/30/26) – 16.996 (New) [NSW] The Prince of Tennis: Doki Doki Survival (07/30/26) – 16.987 (New) [SW2] Village in the Shade (Nippon Ichi Software, 07/30/26) – 12.458 (New) [NSW] Blue Reflection Quartet (Koei Tecmo, 07/30/26) – 7.880 (New) [PS5] Blue Reflection Quartet (Koei Tecmo, 07/30/26) – 7.019 (New) [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (06/11/26) – 5.928 (189.164)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 30.606 (6.132.633)

PS5 Digital – 9.412 (1.380.203)

Switch Lite – 4.325 (7.003.783)

Switch OLED – 3.384 (9.616.164)

Switch – 524 (20.305.756)

PS5 Pro – 465 (367.877)

PlayStation 5 – 230 (5.922.229)

Xbox Series S – 56 (342.855)

Xbox X Digital – 19 (33.184)

Xbox Series X – 17 (328.311)

via Gematsu, Bildmaterial: Village in the Shade, NIS America, Nippon Ichi Software