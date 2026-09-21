Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Wolverine, Fire Emblem und Silent Hill

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2) – 9/9/9/9 [36/40]

Marvel‘s Wolverine (PS5) – 9/9/9/9 [36/40]

Silent Hill: Townfall (PS5) – 8/8/9/8 [35/40]

Derby Stallion 2 (Switch 2) – 8/8/8/8 [32/40]

Sullyland Nursery Rhyme (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Gobble (PS5, Switch 2, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Patlabor the Case Files (PS5) – 7/7/7/6 [27/40]

Solarpunk (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 7/7/6/6 [26/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems