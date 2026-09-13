Hoffnung auf mehr zu Persona 6 – noch im September wird’s spannend

Seit einigen Monaten wissen wir endlich offiziell, dass Persona 6 existiert. Viel schlauer sind wir seit der ersten Präsentation allerdings nicht geworden. Abseits eines unfreiwilligen Steam-Leaks mit vermeintlichen Achievements und einer Alterseinstufung hält sich Atlus mit handfesten Informationen weiterhin zurück.

Vielleicht ändert sich das schon bald. Atlus hat anlässlich des 30. Jubiläums der Persona-Reihe eine eigene Präsentation für den 20. September 2026 angekündigt. Und natürlich stellt sich damit sofort die Frage: Bekommen wir endlich mehr von Persona 6 zu sehen?

Persona 6 oder doch nur Seife?

Für die Jubiläumsshow bestätigt sind Auftritte von SchauspielerInnen und MusikerInnen aus der Geschichte der Reihe sowie Persona-Produzent Kazuhisa Wada. Geplant sind Gespräche, Live-Auftritte und Merchandise-Ankündigungen. Persona 6 erwähnt Atlus bislang allerdings nicht.

Entsprechend vorsichtig fallen die Erwartungen innerhalb der Community aus. In einer Umfrage auf ResetEra glaubten lediglich rund 20 Prozent der Teilnehmenden daran, während der Show Gameplay zu Persona 6 zu sehen. Ein Fan scherzt bereits, dass es statt neuer Spielszenen wohl eher „Atlus/Persona branded soap“ geben werde.

Ganz unbegründet ist die Skepsis nicht. Einige Fans vermuten, dass Atlus mit einer größeren Präsentation von Persona 6 wartet, bis Persona 4 Revival erschienen ist. Ähnlich ging das Unternehmen bereits 2024 mit Persona 3 Reload und Metaphor: ReFantazio vor.

Ob Atlus am 20. September tatsächlich die nächste große „Persona 6“-Enthüllung vorbereitet oder hauptsächlich das Jubiläum feiert, bleibt also abzuwarten. An Aufmerksamkeit dürfte es der Präsentation jedenfalls nicht mangeln.

via GamesRadar, Persona Central, Bildmaterial: Persona 6, Atlus