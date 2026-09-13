Diese kleine Änderung von Nintendo könnte große Folgen für die Zelda-Lore haben

Man kann von der offiziellen Zelda-Timeline halten, was man will – interessant bleibt sie trotzdem. Passend zur richtigen Enthüllung des Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat Nintendo die Timeline auf seiner japanischen Website still und heimlich aktualisiert. Und einfacher wird die Geschichte von Hyrule dadurch ganz sicher nicht.

Die vielleicht wichtigste Änderung betrifft Tears of the Kingdom. In der aktualisierten Timeline taucht nun ausdrücklich eine Gründung von Hyrule unmittelbar vor den Ereignissen der Rückblenden des Spiels auf.

Das Bemerkenswerte daran: Diese Gründung wird getrennt von der ursprünglichen Entstehung Hyrules weiter vorn in der Zeitlinie (noch vor Skyward Sword) dargestellt.

Gibt es tatsächlich zwei verschiedene Hyrules?

Damit liefert Nintendo zumindest neues Futter für eine Theorie, die Fans seit Tears of the Kingdom beschäftigt. Demnach gründeten Rauru und Sonia nicht das Hyrule der klassischen Zelda-Spiele, sondern ein neues Königreich, nachdem das ursprüngliche Hyrule längst untergegangen war.

Auch Zelda-Spezialist Zeltik hat die überarbeitete Timeline in einem Video analysiert und sieht darin einen deutlichen Hinweis auf diese sogenannte „Refounding Theory“. Eine eindeutige Erklärung liefert Nintendo allerdings weiterhin nicht.

Und dann wäre da noch das kommende Ocarina-of-Time-Remake. Zeltik weist auf mehrere kleine Designänderungen hin, die Verbindungen zur Ära von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom herstellen könnten. Einige Kokiri tragen beispielsweise nun Markierungen, die an Königin Sonia erinnern. Auch bestimmte Shiekah-Muster orientieren sich stärker an den modernen Switch-Ablegern.

Was das letztlich bedeutet, ist vollkommen offen. Nintendo könnte Ocarina of Time mit kleinen Details stärker an die heutige Zelda-Welt anpassen. Genauso gut könnten es lediglich gestalterische Entscheidungen ohne größere Bedeutung für die Lore sein.

Fest steht nur: Die Zelda-Timeline ist durch das Update nicht unbedingt übersichtlicher geworden. Dafür dürften Fans jetzt wieder reichlich Material für neue Theorien haben. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2.

Was ist eure Meinung zur Timeline? Ist sie euch wichtig, oder total egal?

via GamesRadar, Bildmaterial: Ocarina of Time, Nintendo