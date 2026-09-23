Fans sind sich sicher: LEGO heizt hier ein lange kursierendes „Dragon Ball“-Gerücht an

Schon länger halten sich Gerüchte um ein großes LEGO-Set zu Dragon Ball – jetzt scheint die offizielle Enthüllung unmittelbar bevorzustehen. LEGO Japan hat auf Twitter einen ersten Teaser veröffentlicht, in dem ausgerechnet die sieben Dragon Balls im Mittelpunkt stehen.

Damit dürfte LEGO ziemlich eindeutig auf Shenlong anspielen. Genau der heilige Drache steht bereits seit einiger Zeit im Zentrum verschiedener Gerüchte rund um das angebliche LEGO Icons Set 11390.

Shenlong mit Son Goku?

Die Klemmbaustein-ExpertInnen von Stonewars haben die bisherigen Informationen noch einmal zusammengetragen. Demnach soll das Set am 1. November 2026 erscheinen und aus rund 1.760 Teilen bestehen. Als Preis stehen derzeit rund 200 US-Dollar im Raum, außerdem soll es sich um ein 18+-Set handeln.

Shenlong soll sich dabei um eine große Steinsäule winden und auf einem schwarzen Präsentationsständer stehen. Passend zur Beschwörung des Drachen sollen natürlich auch die Dragon Balls Teil des Modells sein.

Eine Minifigur soll ebenfalls beiliegen – und die sorgte bereits vor dem offiziellen Teaser für Aufsehen. Ein geleaktes Bild zeigte offenbar einen jungen Son Goku samt Affenschwanz, der auf seiner Überschallwolke unterwegs ist und seinen Stab trägt. Das Set würde sich damit stärker an der ursprünglichen Dragon-Ball-Serie als an Dragon Ball Z orientieren.

Wichtig bleibt allerdings: LEGO hat diese konkreten Details bislang nicht offiziell bestätigt. Offiziell ist derzeit lediglich der neue Dragon-Ball-Teaser. Angesichts der sieben gezeigten Dragon Balls dürfte es aber wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis wir erfahren, was LEGO tatsächlich beschwören möchte. Weitere reguläre Dragon-Ball-Spielsets sollen Gerüchten zufolge schließlich im April 2027 folgen.

via Stonewars, Bildmaterial: Dragon Ball Project: Multi, Bandai Namco, Ganbarion