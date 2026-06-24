Nach Pokémon und Yu-Gi-Oh: LEGO soll die nächste große Anime-Marke im Blick haben

Dass LEGO und Anime durchaus zusammenpassen können, zeigen inzwischen mehrere Kooperationen. Während Pokémon zuletzt erst neue Sets angekündigt hat und bei Yu-Gi-Oh! aktuell noch ein Bauwettbewerb für ein mögliches offizielles Set läuft, könnte schon die nächste große Marke in den Startlöchern stehen.

Denn nach Informationen von Stonewars kursiert derzeit ein Gerücht, das für Anime- und LEGO-Fans gleichermaßen spannend sein dürfte: Dragon Ball soll ab 2027 offenbar nicht nur ein einzelnes Set, sondern gleich eine komplette neue Themenwelt bei LEGO erhalten.

Nach Shenlong offenbar noch viel mehr geplant

Ganz neu ist das Thema nicht mehr. Bereits seit einiger Zeit halten sich Gerüchte, dass im November 2026 zunächst ein erstes „LEGO-Dragon-Ball-Display-Set“ erscheinen soll, das sich wohl um Shenlong drehen wird. Dabei soll es aber wohl nicht bleiben.

Der laut Stonewars gewöhnlich gut informierte Kanal Brick Tap beruft sich demnach auf Angaben des Nutzers Buggy sowie weitere „verifizierte anonyme Quellen“, wonach ab 2027 eine komplette Reihe geplant sei. Die erste Welle soll sich dem Bericht zufolge vor allem an Dragon Ball Z orientieren.

Besonders spannend wäre dabei natürlich die Frage nach den Minifiguren. Stonewars spekuliert etwa auf Umsetzungen von Son Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer oder Cell. Noch ist das alles aber mit Vorsicht zu genießen, denn offiziell bestätigt ist von LEGO bislang nichts.

Auch für Monkie-Kid-Fans könnte das Gerücht interessant sein

Spannend ist das Ganze laut Stonewars auch mit Blick auf LEGO Monkie Kid. Die Themenwelt basiert ebenfalls lose auf Motiven aus „Die Reise nach Westen“ und könnte mit Dragon Ball zumindest inhaltlich in eine ähnliche Richtung gehen. Da 2025 vorerst die letzten neuen Monkie-Kid-Sets erschienen sind, wird nun spekuliert, ob Dragon Ball womöglich als neuer großer Anime-Schwerpunkt bei LEGO aufgebaut werden soll – oder ob beide Reihen am Ende parallel existieren.

Wie sieht es bei euch aus? Hättet ihr Interesse an „Dragon Ball”-Sets? Wenn ja, welche Szenen oder Minifiguren würdet ihr euch wünschen?

via Stonewars, Bildmaterial: Dragon Ball Xenoverse 3, Bandai Namco, Dimps