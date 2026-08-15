LEGO Dragon Ball: Gerüchte versprechen gleich neun Sets zur neuen Themenreihe

Erst im Juni kamen die ersten größeren Gerüchte rund um eine eigene LEGO „Dragon Ball“-Themenwelt auf. Jetzt wird es deutlich konkreter – und wenn die neuen Informationen stimmen, könnte auf Fans einiges zukommen. Die Klemmbaustein-ExpertInnen von Stonewars haben die aktuellen Gerüchte zusammengetragen.

Da kommt einiges auf uns zu

Demnach soll LEGO im April 2027 gleich neun Sets zu Dragon Ball Z veröffentlichen. Die Informationen stammen ursprünglich von Brick Tap auf Reddit, der sich wiederum auf verschiedene Quellen beruft. Offiziell bestätigt ist die Themenwelt weiterhin nicht, entsprechend sollten die Angaben vorerst mit Vorsicht betrachtet werden.

Interessant sind vor allem die vermeintlichen Minifiguren. In jedem der neun Sets soll mindestens eine Figur enthalten sein. Konkret werden bereits Son Goku, Vegeta und Freezer genannt. Noch umfangreicher könnte das Ginyū-Sonderkommando ausfallen, das angeblich vollständig als Minifiguren umgesetzt wird. Dabei sollen zahlreiche neue Formen zum Einsatz kommen, was sich bei den ungewöhnlichen Frisuren, Rüstungen und Designs der Dragon-Ball-Charaktere durchaus anbieten würde.

Schon im November könnte Shenlong den Anfang machen

Die neuen Informationen verleihen gleichzeitig einem älteren Gerücht zusätzlichen Rückenwind. Noch vor der eigentlichen Themenwelt soll im November 2026 mit Set 11390 ein größeres Display-Modell erscheinen. Dieses soll sich bisherigen Berichten zufolge um den großen Drachen Shenlong drehen.

Während dieses Set offenbar eher SammlerInnen ansprechen soll, könnte LEGO ab April 2027 mit den neun weiteren Sets deutlich stärker auf klassische Spielsets und Minifiguren setzen. Inhaltlich soll sich die erste Welle vor allem an der frühen Dragon Ball Z-Ära orientieren.

Welche Schauplätze und Szenen LEGO dabei tatsächlich umsetzen könnte, ist noch offen. Gerade Dragon Ball Z bietet mit seinen zahlreichen Kämpfen, Turnieren und ikonischen Orten allerdings reichlich Material. Vorerst bleibt es jedoch bei Gerüchten – sollte sich die vermeintliche Welle mit gleich neun Sets bewahrheiten, würde LEGO bei Dragon Ball direkt ziemlich groß einsteigen.

via Stonewars, Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco, CyberConnect2