Neuer Hinweis auf LEGO Dragon Ball: So könnte Son Goku als Minifigur aussehen

Schon seit einigen Wochen beziehungsweise Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte um eine Zusammenarbeit zwischen LEGO und Dragon Ball. Mehrere Sets sollen sich in Arbeit befinden, offiziell angekündigt wurde die Themenwelt bislang allerdings noch nicht. Nun könnte erstmals ein konkretes Bildmaterial durchgesickert sein – und darauf ist ausgerechnet Son Goku zu sehen.

So soll Son Goku als LEGO-Figur aussehen

Wie der Twitter-Nutzer „the_brick_news“ aufmerksam machte, veröffentlichte der als zuverlässig geltende LEGO-Insider „leaker984“ bei Instagram ein etwas unscharfes Bild einer Son-Goku-Minifigur. Diese soll dem bereits zuvor durchgesickerten Shenlong-Set beiliegen, das Gerüchten zufolge im November 2026 erscheinen wird.

Interessant ist dabei vor allem die gewählte Vorlage. Die Figur basiert offenbar auf dem ursprünglichen Dragon Ball und nicht auf Dragon Ball Z. Son Goku trägt seinen roten Gi aus der Zeit des Großen Turniers und besitzt zudem seinen charakteristischen Affenschwanz. Auch für seine stacheligen Haare scheint LEGO ein eigenes Formteil entwickelt zu haben.

Der bislang deutlichste Hinweis auf LEGO Dragon Ball

Sollte das Foto tatsächlich echt sein, wäre es der bisher konkreteste Hinweis auf die lange kolportierte LEGO-Dragon-Ball-Reihe. In den vergangenen Monaten waren bereits mehrere vermeintliche Sets durchgesickert, darunter der baubare Shenlong. Weitere Sets sollen 2027 folgen und sich stärker an Dragon Ball Z orientieren.

Eine offizielle Bestätigung von LEGO steht weiterhin aus. Die vermeintliche Son-Goku-Minifigur macht die bisherigen Gerüchte nun aber ein ganzes Stück greifbarer – und dürfte bei Fans die Erwartungen an die kommenden Sets noch einmal erhöhen. Was haltet ihr von der neuen Minifigur?

via The Gamer, Bildmaterial: Dragon Ball Project: Multi, Bandai Namco, Ganbarion