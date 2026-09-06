Ein Anime-RPG und der Hexer: Die heißesten Spiele der Gamescom – geht man nach Wishlists

Die Eröffnungsshow „Opening Night Live“ bei der Gamecom 2026 hinterließ bei vielen eine gemischte Stimmung –für viele ältere, traditionelle Gamer stellte sich das Gefühl ein, dass relativ wenig Interessantes für sie dabei war.

Ausgerechnet ein Update für ein elf Jahre altes Spiel war dabei das gefühlte Highlight. The Witcher 3: Songs of the Past – ein DLC, der nach den Ereignissen des Hauptspiels und der „Blood and Wine“-Erweiterung spielt, wurde bereits im Mai angekündigt, doch erst bei der diesjährigen Gamescom erhielten wir den ersten richtigen Einblick.

Neue Steam-Daten bestätigen das Gefühl, das sich auch schon durch die Verleihung der Gamescom-Awards verbildlichte. Rhys Elliott, Leiter der Marktanalyse bei Alinea Analytics, sah sich die Steam-Wishlists vor und nach der Gamescom an.

Witcher, Warlock und Ananta in den Top 3

The Witcher 3: Songs of the Past führte dabei mit deutlichem Vorsprung die Liste an. Der DLC verzeichnete zwischen dem 23. August (zwei Tage vor Opening Night Live) und dem Ende der Veranstaltung am 30. August schätzungsweise 451.000 neue Einträge auf Wunschlisten. Dazu kommt die Vorfreude auf das angekündigte „Witcher 3“-Remaster und vor allem der kommende Nachfolger The Witcher 4, der vielleicht schon 2028 erscheint.

Warlock war ein weiterer Hit der Gamescom und verzeichnete 379.000 neue Steam-Wishlist-Einträge. Das nächste große D&D-Spiel nach Baldur’s Gate 3 zeigte fast zehn Minuten Gameplay und eine düstere RPG-Welt.

Auf Platz drei folgt das Anime-Open-World-RPG Ananta, das während der Gamescom-Woche etwa 302.000 neue Steam-Wishlists verzeichnete. Zu diesem Spiel gibt es nun mit Januar 2027 ein neues Veröffentlichungsdatum – und auf JPGAMES können wir es nach unserer Anspiel-Session kaum abwarten.

Der Trailer zeigte rasante Verfolgungsjagden, Fahrzeugkämpfe sowie eine offenbar vorhandene Flugmechanik. Der verrückte Mix in AAA-Qualität konnte uns überzeugen, ist aber definitiv etwas gewöhnungsbedürftig in den ersten Minuten.

Auf den weiteren Rängen sortieren sich folgende Spiele mit ihren Steam-Wishlist-Einträgen ein: LEGO Skylines (273.000), Heroes of Might and Magic 3 (189.000), Wardogs (146.000), Afterworld (121.000), Metro 2039 (110.000) und The Blood of Dawnwalker (108.000).

via GamasRadar, Bildmaterial: Ananta, NetEase, Naked Rain