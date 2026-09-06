Weniger Glück, mehr Grind: Creature-Collector Aniimo erhält Last-Minute-Änderungen

Aniimo erscheint bereits in zwei Wochen und Entwickler Pawprint Studios nutzt die Gelegenheit, um das Spielerlebnis ein letztes Mal anzupassen. Insbesondere die Glückselemente wurden abgeschwächt – stattdessen geht es nun etwas mehr in den Grind.

Besonders der Irisalis-Fang wurde in der letzten Beta kontrovers aufgenommen mit seinen Gacha-Mechaniken. Die legendären Begegnungen wurden komplett überarbeitet, sie funktionieren jetzt über gesammelte Token, welche einen Legendären Aniipod craften lassen, mit welchem man sich Irisalis fangen kann.

Auch die Prismana-Begegnungen werden fairer gestaltet: Die Basis-Chance auf Prismana-Flow ist jetzt flach. Das bedeutet keinen Early-Game-Nerf mehr – eine neue „Lucky Strike“-Mechanik beim Fangen kann Prismana-Flow direkt auslösen und Prisma-Energie erhöhen.

Die RV-Upgrades sind jetzt ebenfalls schneller und ressourcenschonender möglich; Home ist nun eine Multi-Area-Map mit Hausbau, vielen neuen Möbeln, verbesserten Auftrags-Refresh, Möbel-Teilcodes, mehr Interaktion und neuen Season-Events.

Viele kleine Anpassungen

Dazu kommen viele weitere, kleinere Anpassungen, etwa bei Umbral-Aniimo mit alternativen Farben und perfektem Potenzial, dem Aniimo-Training, den Fähigkeiten-Caps, den Capafruit-Effekten, der Home-Interaktion, dem Egg Heist sowie der Steuerung, Audio und allgemeinen Anpassungen der Spielqualität.

Wir haben Aniimo bereits zwei Mal antesten können – im ersten größeren Hands-on sahen wir Aniimo als Hit-Kandidaten. Die F2P-Formel harmoniert gut mit dem „Creature Collector“-Modell, besonders herausstechen allerdings die tolle Grafik auf AAA-Spiele-Niveau, die für die ganze Familie geeignete Story und die tollen Animationen.

Aniimo erscheint am 16. September für PlayStation 5, Xbox Series, PCs über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store sowie am 23. September auch für iOS und Android.

via Kingsglory, Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawprint Studio