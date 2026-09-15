Einige Details gab es 1998 noch nicht: Nintendo enthüllt Map vom „Ocarina of Time“-Remake

Seit der großen Zelda-Direct wissen wir deutlich mehr darüber, wie Nintendo The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 neu interpretiert. Jetzt liefert Nintendo einen weiteren interessanten Einblick: Auf der japanischen Website zum Spiel wurde erstmals die vollständige Karte des neuen Hyrule gezeigt. Auf Twitter wurde sie noch einmal von Fans gesondert gezeigt. Unten haben wir sie für euch eingebunden.

Optisch präsentiert sie sich klassisch als gezeichnete Pergamentkarte. Bekannte Orte wie Hyrule-Stadt, der Kokiri-Wald und das Gerudo-Tal sind natürlich weiterhin vorhanden. Interessanter sind allerdings einige Details, die Fans bereits auf mögliche Veränderungen gegenüber dem Original aufmerksam gemacht haben.

Wird Hyrule an einigen Stellen größer?

So wirken etwa die Eishöhle und der Friedhof von Kakariko auf der neuen Karte größer als im N64-Original. Das könnte darauf hindeuten, dass Nintendo einige der ursprünglich kleineren Gebiete für das Remake erweitert hat. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht.

Eine konkretere Veränderung lässt sich auf der Hyrule-Ebene entdecken: Dort ist eine neue Steinbrücke in Richtung Zoras Fluss eingezeichnet.

Dass Nintendo nicht einfach nur die Grafik austauscht, wissen wir bereits. Der Kokiri-Wald erhält teilweise veränderte Wege und Bereiche, während die Seitenstraßen von Hyrule-Stadt deutlich umfangreicher ausfallen und sogar neue Minispiele bieten sollen. Auch der Tag-Nacht-Zyklus läuft im Remake innerhalb von Städten und Siedlungen weiter. Dafür wurden die einzelnen Tageszeiten verlängert.

Hinzu kommen bekannte Neuerungen wie Bewegungssteuerung beim Zielen, die Möglichkeit, Okarina-Lieder über das Mikrofon zu summen, sowie die „Spuren der Zeit“, mit denen sich bisherige Ereignisse und aktuelle Ziele nachvollziehen lassen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store sogar mit einem Bonus* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Habt ihr noch weitere Neuerungen oder interessante Punkte auf der Karte entdeckt?

Die Karte:

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo