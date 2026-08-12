Wieso Fans glauben, Final Fantasy VII Revelation erscheint erst im nächsten Geschäftsjahr

Vor einigen Tagen hat Square Enix seinen aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt, der das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres betrachtet. Die zuvor geäußerte Prognose wurde dabei nicht angetastet, obwohl das erste Quartal vergleichsweise sehr gut lief – Square Enix verzeichnete Wachstum bei allen Umsatz- und Gewinnkennzahlen.

Das ist üblich – japanische Konzerne schätzen für gewöhnlich konservativ und senken Prognosen eher ab, als sie anzuheben. Ein gutes Geschäftsquartal reicht dafür in der Regel nicht. Aber ein Final Fantasy VII Revelation sollte doch eine Anhebung der Prognosen zufolge haben, oder?

Schließlich hat Square Enix kürzlich verkündet, dass das Spiel im Frühjahr 2027 erscheint. Viele Fans hoffen nun auf den März 2027 – möglich wäre aber auch eine Veröffentlichung im April oder Mai 2027. Für den Geschäftsbericht ist das immens wichtig, denn das Geschäftsjahr endet am 31. März 2027. Ihr seht, wo die Reise hingeht.

Da Square Enix die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nicht angehoben hat, kann das nur bedeuten, dass Final Fantasy VII Revelation erst im nächsten Geschäftsjahr erscheint, also ab April 2027 – so die Schlussfolgerung einiger Fans und Medien. Die Beweislage ist allerdings genauso dünn wie für eine Veröffentlichung im März 2027.

Weder diese noch jene Deutung sinnvoll

So verweist WCCFTech auf japanische Rechnungslegungsgrundsätze, nach denen Unternehmen wie Square Enix typischerweise davon Abstand nehmen, Prognosen anzupassen, solange ein konkreter Termin nicht offiziell ist und man angesichts von Pre-Order-Zahlen zumindest Anhaltspunkte für eine korrekte Prognose hat. Mit anderen Worten: Es bleiben noch zwei Quartale für Anpassungen.

Auch der Blick in die Vergangenheit lässt keine aktuell keine Schlussfolgerungen zu. Obwohl Square Enix im September 2023 den konkreten Termin von Final Fantasy VII Rebirth verkündete, gab es im anschließenden Geschäftsbericht, der im November 2023 veröffentlicht wurde, keine Erhöhung der Prognosen.

Vielleicht erfahren wir ja schon zur Gamescom den konkreten Termin? Final Fantasy VII Revelation wird bei der Opening Night Live mit dabei sein. „Mark your calenders“, heißt es in den sozialen Medien.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix