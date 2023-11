Square Enix veröffentlicht abnehmende Zahlen – trotz des Erfolges von Final Fantasy XVI

Square Enix hat seine neuesten Finanzergebnisse veröffentlicht, die Umsatz und Gewinn umfassen und die Leistung des Unternehmens in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres (März bis September 2023) detailliert beschreiben. Die Ergebnisse ähneln denen des Berichts zum ersten Quartal 2023 und zeigen höhere Umsätze, aber einen geringeren Gewinn.

Das sind die aktuellen Zahlen

Dem Bericht zufolge beliefen sich die Nettoumsätze im ersten Halbjahr 2023 auf 172 Milliarden Yen. Dies ist ein Anstieg gegenüber den 163 Milliarden Yen im ersten Halbjahr 2022. Allerdings sanken die Betriebseinnahmen von 26 Milliarden Yen auf 17 Milliarden Yen, während die ordentlichen Einnahmen von 45 Milliarden Yen auf 26 Milliarden Yen sanken.

Ein Großteil des Umsatzanstiegs war auf HD-Spiele zurückzuführen, die einen Umsatzanstieg von 29 Milliarden Yen auf 43 Milliarden Yen verzeichneten. Dies ist hauptsächlich auf Final Fantasy XVI und die Konsolenveröffentlichungen der Final Fantasy Pixel Remaster zurückzuführen.

Allerdings sanken die MMO-Einnahmen im Jahresvergleich von 59 Milliarden Yen auf 54 Milliarden Yen. Bei mobilen Titeln kam es ebenfalls zu einem Gewinnrückgang, da der Umsatz von 28 Milliarden Yen auf 23 Milliarden Yen sank. Square Enix führt dies darauf zurück, dass neuere Titel die schwache Leistung älterer Titel nicht ausgleichen konnten.

An anderer Stelle in seinen Finanzergebnissen stellte Square Enix fest, dass es eine starke Umsatzentwicklung in den Bereichen Unterhaltung und Merchandise verzeichnet. In beiden Geschäftsbereichen konnten sowohl der Umsatz als auch das Betriebsergebnis gesteigert werden. Im Publishing-Bereich ist jedoch ein geringfügiger Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsergebnis zu verzeichnen.

