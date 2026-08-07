Square Enix datiert den nächsten Auftritt von Final Fantasy VII Revelation

Die Enthüllung von Final Fantasy VII Revelation beim Summer Game Fest hat uns einige Tage lang beschäftigt. Nicht zuletzt, weil Director Naoki Hamaguchi im Anschluss auf eine wahre Interview-Tournee gegangen ist und uns fleißig mit kleinen Häppchen gefüttert hat.

So haben wir gar nicht bemerkt, dass die letzten Einblicke zum finalen Teil der Remake-Trilogie schon wieder genau zwei Monate alt sind. Doch Nachschub ist in Sicht! Square Enix hat den nächsten Auftritt von Final Fantasy VII Revelation bestätigt.

„Mark your calenders“, heißt es in den sozialen Medien. Bei der Opening Night Live im Rahmen der Gamescom 2026 wird Naoki Hamaguchi neue Einblicke zum Spiel geben. „A New Look At Final Fantasy VII Revelation“ ist versprochen. Die Show beginnt am Gamescom-Dienstag, den 25. August um 20 Uhr deutscher Zeit. Ihr benötigt keinen Netflix-Account.

Übrigens, Revelation ist noch gar nicht da, aber Fans sorgen sich schon um Nachschub. Den könnte es durchaus geben, wie Hamaguchi nun schon mehrfach erklärt hat. Die Remake-Trilogie könnte zur Remake-Compilation werden, wenn die Nachfrage stimmt.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix