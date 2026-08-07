Square Enix datiert den nächsten Auftritt von Final Fantasy VII Revelation

Die Enthüllung von Final Fantasy VII Revelation beim Summer Game Fest hat uns einige Tage lang beschäftigt. Nicht zuletzt, weil Director Naoki Hamaguchi im Anschluss auf eine wahre Interview-Tournee gegangen ist und uns fleißig mit kleinen Häppchen gefüttert hat.
So haben wir gar nicht bemerkt, dass die letzten Einblicke zum finalen Teil der Remake-Trilogie schon wieder genau zwei Monate alt sind. Doch Nachschub ist in Sicht! Square Enix hat den nächsten Auftritt von Final Fantasy VII Revelation bestätigt.
„Mark your calenders“, heißt es in den sozialen Medien. Bei der Opening Night Live im Rahmen der Gamescom 2026 wird Naoki Hamaguchi neue Einblicke zum Spiel geben. „A New Look At Final Fantasy VII Revelation“ ist versprochen. Die Show beginnt am Gamescom-Dienstag, den 25. August um 20 Uhr deutscher Zeit. Ihr benötigt keinen Netflix-Account.
Übrigens, Revelation ist noch gar nicht da, aber Fans sorgen sich schon um Nachschub. Den könnte es durchaus geben, wie Hamaguchi nun schon mehrfach erklärt hat. Die Remake-Trilogie könnte zur Remake-Compilation werden, wenn die Nachfrage stimmt.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
2 Kommentare
Kann mir vorstellen, dass es ab Dann sogar auch vorbestellbar sein / werden wird...
Werd mich dann jedenfalls dazu bereit halten, entsprechende "Collectors-Edition" oder so dann auch gleich möglichst zeitnah vorbestellen zu können, Falls es denn dann Tatsächlich so kommen sollte.
Wird Zeit, hab Bock drauf. Zocke auch aktuell noch die NSW2-Version von Remake und bin kurz vor dem Ende.
Hab zwar auch Rebirth für die NSW2, aber das wird mir in Summe zu viel. Da muss es erstmal reichen, dass ich es damals auf der PS5 gespielt habe. Teil 3 würde ich dann auch wieder für beide Systeme kaufen. Im Idealfall erstmal auf Disc für die PS5 und dann irgendwann im Sale nochmal so eine unschöne Game-Key Card für die NSW2.