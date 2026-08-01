So will Koei Tecmo eine übermäßige Abhängigkeit von AAA-Games vermeiden

Koei Tecmo hat seine Entwicklungspipeline für den Rest des laufenden Geschäftsjahres bekräftigt. Wichtig sei dem Unternehmen dabei, ihre großen AAA-Veröffentlichungen mit einer Reihe kontinuierlich erscheinender, mittelgroßer Spiele zu kombinieren. Bis Ende März 2027 sollen sechs große Titel und 19 mittelgroße Titel erscheinen.

In der Finanzpräsentation zum ersten Quartal erklärte Koei Tecmo im Detail, dass das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres sechs große PC- und Konsolentitel, 19 mittelgroße Titel und zwei weitere, intern entwickelte Online-/Mobile-Spiele veröffentlichen will – zusätzlich zu mehreren weiteren, noch nicht angekündigten Projekten.

Alles eine Frage der Definition, deshalb legt man sich fest: Zu den großen Titeln zählt man Spiele wie Wo Long 2 und Nioh. Auch Attack on Titan 3, das noch im Winter erscheint, dürfte dazu zählen. Mittelgroße Titel umfassen etwa die Atelier-Spiele, Nobunaga’s Ambition, mehrere Remaster und ähnliche Spiele. Darunter sind auch noch Games, die man bisher unter Verschluss hält – es ist also bis Ende des Jahres mit weiteren Ankündigungen zu rechnen.

Dabei wolle man in Folge der jüngsten Erweiterung der Belegschaft die Entwicklungspipeline sowohl quantitativ als auch qualitativ ausbauen. Eine zu starke Abhängigkeit von großen Veröffentlichungen möchte vermeiden, wie GameBiz hervorhebt.

So möchte man sicherstellen, dass das Portfolio ausreichend vielfältig ist. In den letzten Jahren ist es angesichts steigender Entwicklungskosten riskant geworden, auf den Erfolg einzelner AAA-Veröffentlichungen zu setzen. Deshalb möchte man die Einnahmen durch einen stetigen Strom mittelgroßer Veröffentlichungen, Remaster und „Switch 2“-Portierungen ergänzen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, Koei Tecmo, Omega Force