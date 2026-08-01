Ocarina of Time bietet viel Spielraum für neue Inhalte – und diese Idee gefällt Fans besonders

Mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, stellen sich viele Fans dieselben Fragen: Wie originalgetreu wird Nintendo den Klassiker neu auflegen? Bleibt es bei einer nahezu unveränderten Neuauflage oder dürfen wir uns auch auf neue Inhalte und zusätzliche Geschichten freuen?
Star Fox für Switch 2 zeigt aktuell, wie Nintendos Idee eines Remakes aussehen könnte. Aber es gibt auch Remakes wie die Trilogie zu Final Fantasy VII. Und auch für Ocarina of Time gäbe es durchaus Spielraum für neue Inhalte. Eine Idee sorgt derzeit besonders für Gesprächsstoff – und stammt nicht einmal aus den Spielen selbst.
Sollte Nintendo diese Manga-Geschichte übernehmen?
Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Manga-Adaption zu Ocarina of Time von Akira Himekawa. Dort erhält der End-Boss des Feuertempels, Volvagia, eine völlig neue Hintergrundgeschichte.
Anstatt lediglich ein uralter Drache zu sein, wird Volvagia im Manga zu Links „Haustier“. Nach seinem Aufbruch aus dem Kokiri-Wald nimmt Link den kleinen Drachen auf und freundet sich mit ihm an. Während Link jedoch sieben Jahre im Zeitsiegel gefangen ist, gerät Volvagia unter den Einfluss Ganondorfs.
Dadurch erhält der Kampf im Feuertempel eine deutlich emotionalere Bedeutung. Link muss nicht nur ein Monster besiegen, sondern seinen einstigen Begleiter erlösen. Viele Fans sind der Meinung, dass eine solche Ergänzung dem Helden mehr Persönlichkeit verleihen und gleichzeitig die zentralen Themen des Erwachsenwerdens und des Verlusts noch stärker hervorheben würde.
Das Remake könnte ohnehin mehr verändern als gedacht
Ob Nintendo tatsächlich neue Story-Elemente einbauen wird, bleibt abzuwarten. Allerdings gibt es bereits erste Hinweise darauf, dass das Remake nicht in allen Punkten eine exakte 1:1-Umsetzung sein könnte.
So fiel Fans im ersten Teaser-Trailer auf, dass Link offenbar bereits zu Beginn das Triforce-Symbol auf seiner Hand trägt. Im Original erhält der Held das Triforce des Mutes erst ganz am Ende der Geschichte. Sollte diese Darstellung tatsächlich beabsichtigt sein, könnte Nintendo die Handlung an einigen Stellen erweitern oder neu interpretieren.
Ob daraus am Ende zusätzliche Nebenquests, mehr Hintergrundgeschichte oder neue Charakterentwicklungen entstehen, ist derzeit allerdings reine Spekulation. Auch die hier beschriebene Manga-Szene gilt als ziemlich unwahrscheinlich und sollte eher als Wunschdenken einiger Fans betrachtet werden.
Seit Kurzem kursiert übrigens auch eine interessante Fan-Theorie zum möglichen Veröffentlichungsdatum des Spiels. Alle Details dazu findet ihr in unserem separaten Artikel. Welche Story-Schnipsel oder Errettungen würdet ihr euch noch wünschen? Oder sollte man lieber alles so lassen, wie es ist?
via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
2 Kommentare
Was soll ich sagen. Ich spiele das Original und würde solche neuen Inhalte lieben. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Remake über ein grafisches Update mit QoL-Features hinausgeht. Das Original ist immerhin bestens zugänglich.
Ich würde das tatsächlich begrüßen. Das Original kann man jederzeit spielen, deshalb muss ein Remake für mich nicht Szene für Szene identisch sein. Solange die Grundgeschichte, die Atmosphäre und das Spielgefühl erhalten bleiben, fände ich es spannend, wenn Nintendo die Story an einigen Stellen erweitert.
Gerade die Idee aus dem Manga mit Volvagia finde ich interessant. Dadurch würde der Kampf im Feuertempel wie oben schon erwähnt, viel emotionaler wirken, weil Link nicht einfach nur einen Boss besiegt, sondern einen ehemaligen Freund erlösen muss.
Auch andere kleinere Erweiterungen oder Elemente aus später erschienenen Werken könnten gerne berücksichtigt werden. Das Original ist schließlich weiterhin hervorragend zugänglich. Ein Remake darf für mich deshalb mehr sein als nur ein Grafik-Update mit ein paar QoL-Verbesserungen – es sollte die Chance nutzen, die Welt und ihre Geschichte sinnvoll auszubauen.