Ocarina of Time bietet viel Spielraum für neue Inhalte – und diese Idee gefällt Fans besonders

Mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, stellen sich viele Fans dieselben Fragen: Wie originalgetreu wird Nintendo den Klassiker neu auflegen? Bleibt es bei einer nahezu unveränderten Neuauflage oder dürfen wir uns auch auf neue Inhalte und zusätzliche Geschichten freuen?

Star Fox für Switch 2 zeigt aktuell, wie Nintendos Idee eines Remakes aussehen könnte. Aber es gibt auch Remakes wie die Trilogie zu Final Fantasy VII. Und auch für Ocarina of Time gäbe es durchaus Spielraum für neue Inhalte. Eine Idee sorgt derzeit besonders für Gesprächsstoff – und stammt nicht einmal aus den Spielen selbst.

Sollte Nintendo diese Manga-Geschichte übernehmen?

Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Manga-Adaption zu Ocarina of Time von Akira Himekawa. Dort erhält der End-Boss des Feuertempels, Volvagia, eine völlig neue Hintergrundgeschichte.

Anstatt lediglich ein uralter Drache zu sein, wird Volvagia im Manga zu Links „Haustier“. Nach seinem Aufbruch aus dem Kokiri-Wald nimmt Link den kleinen Drachen auf und freundet sich mit ihm an. Während Link jedoch sieben Jahre im Zeitsiegel gefangen ist, gerät Volvagia unter den Einfluss Ganondorfs.

Dadurch erhält der Kampf im Feuertempel eine deutlich emotionalere Bedeutung. Link muss nicht nur ein Monster besiegen, sondern seinen einstigen Begleiter erlösen. Viele Fans sind der Meinung, dass eine solche Ergänzung dem Helden mehr Persönlichkeit verleihen und gleichzeitig die zentralen Themen des Erwachsenwerdens und des Verlusts noch stärker hervorheben würde.

Das Remake könnte ohnehin mehr verändern als gedacht

Ob Nintendo tatsächlich neue Story-Elemente einbauen wird, bleibt abzuwarten. Allerdings gibt es bereits erste Hinweise darauf, dass das Remake nicht in allen Punkten eine exakte 1:1-Umsetzung sein könnte.

So fiel Fans im ersten Teaser-Trailer auf, dass Link offenbar bereits zu Beginn das Triforce-Symbol auf seiner Hand trägt. Im Original erhält der Held das Triforce des Mutes erst ganz am Ende der Geschichte. Sollte diese Darstellung tatsächlich beabsichtigt sein, könnte Nintendo die Handlung an einigen Stellen erweitern oder neu interpretieren.

Ob daraus am Ende zusätzliche Nebenquests, mehr Hintergrundgeschichte oder neue Charakterentwicklungen entstehen, ist derzeit allerdings reine Spekulation. Auch die hier beschriebene Manga-Szene gilt als ziemlich unwahrscheinlich und sollte eher als Wunschdenken einiger Fans betrachtet werden.

Seit Kurzem kursiert übrigens auch eine interessante Fan-Theorie zum möglichen Veröffentlichungsdatum des Spiels. Alle Details dazu findet ihr in unserem separaten Artikel. Welche Story-Schnipsel oder Errettungen würdet ihr euch noch wünschen? Oder sollte man lieber alles so lassen, wie es ist?

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo