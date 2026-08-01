„Advent Children“ gehört zu Final Fantasy VII Revelation – aber das sagt noch nichts über das Ende

Final Fantasy VII Revelation wird die Handlung der Remake-Trilogie zum Abschluss bringen. Was das genau bedeutet, darüber spekulieren Fans schon lange. Das Originalspiel hat natürlich ein klassisches „Ende“ – aber wie wir wissen, bietet die Final Fantasy VII Compilation auch Inhalte, die darüber hinaus gehen.

Na klar, die Rede ist von Final Fantasy VII: Advent Children. Der Film von 2005, den es inzwischen auch auf 4K UHD* gibt, spielt zwei Jahre nach den Ereignissen aus Final Fantasy VII. Aussagen von Hamaguchi dazu werden kräftig interpretiert, weshalb Automaton Media in einem ganz neuen Interview noch einmal nachhakte.

Der Fragesteller bezieht sich auf eine frühere Aussage von Hamaguchi, wonach das Ending der Serie in Advent Children münden könne. Hamaguchi erklärt, er erinnere sich an eine Aussage in diese Richtung vor langer Zeit. Doch Interviews würden übersetzt und die Möglichkeit bestünde, dass so Nuancen nicht genau rüberkommen.

„Das Konzept der FFVII-Remake-Reihe besteht darin, dass wir ein neues, übergreifendes Universum schaffen, das die Geschichte der vielen verschiedenen Spin-offs vereint, die wir bisher entwickelt haben – nicht nur Advent Children, sondern auch Dirge of Cerberus und Crisis Core“, so Hamaguchi.

Alles gehört zum Kanon

Und weiter. „Wir schließen also nicht aus, dass das Ende an Advent Children anknüpft, sondern sagen vielmehr, dass Advent Children – einschließlich des Endes – einfach in die übergreifende FFVII-Remake-Reihe integriert wurde. Ich werde mich jedoch nicht dazu äußern, ob das Ende so angelegt ist, dass es darauf hinführt.“

„Die richtige nuancierte Aussage ist, dass wir die Kanonizität der Enden keines der Titel im FFVII-Universum leugnen und dass sie alle in die Remake-Reihe integriert wurden, während wir untersuchen, zu welcher Art von Abschluss die neue Reihe selbst gelangen wird“, legt sich Hamaguchi fest.

Es wäre laut Hamaguchi nicht ganz zutreffend, zu behaupten, „das Entwicklerteam hat ausdrücklich erklärt“, dass der Abschluss der Remake-Reihe mit Advent Children verbunden sei. Und nun sind wir eigentlich genauso schlau wie am Anfang, nicht wahr? Noch im Frühjahr 2027 finden wir mehr heraus, dann erscheint Final Fantasy VII Revelation.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix