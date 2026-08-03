Shigeru Miyamoto verrät: Zelda entstand auch durch westliche Rollenspiele

Heute zählt The Legend of Zelda zu den einflussreichsten Spielereihen überhaupt. Doch die Inspiration für Links erstes Abenteuer kam überraschenderweise nicht nur aus Japan. Wie Shigeru Miyamoto jetzt in einem Interview mit Famitsu, übersetzt von GamesRadar, verrät, spielten westliche Rollenspiele der 1980er-Jahre eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Serie.

Gleichzeitig erklärt Miyamoto, warum Nintendo damals bewusst neue Wege einschlagen musste.

„Wir mussten neue Arten von Spielen entwickeln.“

Zu Beginn der NES-Ära dominierten Arcade- und Sportspiele das Angebot. Um jedoch ein breiteres Publikum anzusprechen, wollte Nintendo neue Spielerfahrungen schaffen.

„Wir hatten Spiele im Arcade-Stil und Sportspiele, aber um das Interesse einer großen Zahl von Menschen zu wecken, mussten wir neue Spielarten entwickeln. Wir wollten einen anderen Spielstil schaffen, bei dem man nicht linear auf das Ziel zusteuert.“

Ein weiterer wichtiger Baustein war die Möglichkeit, Spielstände zu speichern. Dafür entwickelte Nintendo das Famicom Disk System, das in Japan beschreibbare Disketten nutzte und so größere Spiele mit Speicherfunktion ermöglichte: „Wir wollten ein Spiel, bei dem die Hauptfigur im Mittelpunkt steht, und wir wollten außerdem Speicherdaten nutzen.“

Erst dadurch habe das Team begonnen, über eine völlig neue Art des Spieldesigns nachzudenken.

Inspiration kam aus dem Westen

Während Rollenspiele wie z. B. Wizardry im Westen bereits beliebt waren, spielten sie in Japan damals kaum eine Rolle. Gerade das machte sie für Miyamoto und Nintendo interessant: „Zu dieser Zeit setzten sich Rollenspiele auf dem PC im Ausland zwar durch, in Japan waren sie jedoch noch überhaupt nicht verbreitet.“

Nintendo habe die vorhandene Technik genutzt und die spannendsten Elemente dieser Spiele auf den Famicom übertragen: „So kam ich auf ein ähnliches Spielkonzept für ‚The Legend of Zelda‘.“

Mit diesem Ansatz legte Nintendo schließlich den Grundstein für eine Reihe, die bis heute als eine der bedeutendsten Marken der Videospielgeschichte gilt. Dass das aber auch nicht die einzige Inspirationsquelle war, könnt ihr hier nachlesen.

Im selben Famitsu-Interview sprach Miyamoto unter anderem auch über Remakes, die Wichtigkeit von Zahlen, Hardware-Leistung und die Entwicklung neuer Nintendo-Charaktere.

via GamesRadar, Bildmaterial: Nintendo