Nintendo will schon gern neue Charaktere erschaffen – aber nicht um jeden Preis

Mit Mario, Link oder Donkey Kong hat Nintendo einige der bekanntesten Videospielcharaktere überhaupt erschaffen. Doch auch in Zukunft möchte das Unternehmen neue Figuren ins Leben rufen – allerdings nicht um jeden Preis. Das verriet Shigeru Miyamoto in einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu, das von Nintendo Everything übersetzt wurde.

Nicht jede Idee eignet sich für den Weltmarkt

Miyamoto erklärte, dass Nintendo grundsätzlich offen für neue Charaktere sei. Gleichzeitig müsse das Unternehmen aber genau prüfen, ob diese auch weltweit funktionieren können.

„Wir werden in dieser Hinsicht flexibel sein, aber es ist gut, neue Figuren zu entwickeln. Allerdings denke ich, dass wir streng prüfen müssen, ob sie weltweit wirklich funktionieren werden.“

Als Beispiel nannte er die Entwicklung von Splatoon. Während der frühen Konzeptphase habe das Team sogar überlegt, ob man stattdessen einfach Mario verwenden sollte. Erst mit dem heutigen Design der Inklings sei klar geworden, dass die Reihe ihre eigenen Figuren brauche.

„Selbst während der Entwicklung von Splatoon gab es Momente, in denen wir dachten: ‚Wenn die Charaktere so aussehen sollen, wäre es dann nicht besser, einfach Mario zu nehmen?‘ Und als wir dann den Prototyp für die Inklings entwickelten, die es jetzt gibt, wurde uns klar: ‚Mit denen brauchen wir Mario gar nicht.‘“

Die nächste Generation soll übernehmen

Abschließend betonte Miyamoto, dass Nintendo künftig wieder mutiger neue Charaktere erschaffen müsse. Nach über 25 Jahren seit der Entstehung von Pikmin sei es Zeit, diesen Weg weiterzugehen – auch wenn er die Aufgabe lieber an die jüngeren Entwickler weitergeben möchte.

„Es ist nun schon 25 Jahre her, seit ich zu ‚Pikmin‘ gekommen bin – was das Ergebnis meiner eigenen Suche nach einer weltweit beliebten Figur war –, daher müssen wir noch proaktiver vorgehen, um neue Figuren zu erschaffen. Das überlasse ich dann der jüngeren Generation (lacht).“

Wie sieht es bei euch aus, welche der noch relativ jungen Nintendo Figuren ist euer Favorit? Und findet ihr, Nintendo sollte verstärkt auch auf neue Charaktere setzen?

Im selben Interview sprach Miyamoto übrigens auch über die Bedeutung von Remakes für Nintendo. Falls ihr das verpasst habt, schaut gerne auch bei unserem entsprechenden Artikel vorbei.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pikmin 1+2 HD, Nintendo