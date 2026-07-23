Nintendo will schon gern neue Charaktere erschaffen – aber nicht um jeden Preis

Mit Mario, Link oder Donkey Kong hat Nintendo einige der bekanntesten Videospielcharaktere überhaupt erschaffen. Doch auch in Zukunft möchte das Unternehmen neue Figuren ins Leben rufen – allerdings nicht um jeden Preis. Das verriet Shigeru Miyamoto in einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu, das von Nintendo Everything übersetzt wurde.
Nicht jede Idee eignet sich für den Weltmarkt
Miyamoto erklärte, dass Nintendo grundsätzlich offen für neue Charaktere sei. Gleichzeitig müsse das Unternehmen aber genau prüfen, ob diese auch weltweit funktionieren können.
„Wir werden in dieser Hinsicht flexibel sein, aber es ist gut, neue Figuren zu entwickeln. Allerdings denke ich, dass wir streng prüfen müssen, ob sie weltweit wirklich funktionieren werden.“
Als Beispiel nannte er die Entwicklung von Splatoon. Während der frühen Konzeptphase habe das Team sogar überlegt, ob man stattdessen einfach Mario verwenden sollte. Erst mit dem heutigen Design der Inklings sei klar geworden, dass die Reihe ihre eigenen Figuren brauche.
„Selbst während der Entwicklung von Splatoon gab es Momente, in denen wir dachten: ‚Wenn die Charaktere so aussehen sollen, wäre es dann nicht besser, einfach Mario zu nehmen?‘ Und als wir dann den Prototyp für die Inklings entwickelten, die es jetzt gibt, wurde uns klar: ‚Mit denen brauchen wir Mario gar nicht.‘“
Die nächste Generation soll übernehmen
Abschließend betonte Miyamoto, dass Nintendo künftig wieder mutiger neue Charaktere erschaffen müsse. Nach über 25 Jahren seit der Entstehung von Pikmin sei es Zeit, diesen Weg weiterzugehen – auch wenn er die Aufgabe lieber an die jüngeren Entwickler weitergeben möchte.
„Es ist nun schon 25 Jahre her, seit ich zu ‚Pikmin‘ gekommen bin – was das Ergebnis meiner eigenen Suche nach einer weltweit beliebten Figur war –, daher müssen wir noch proaktiver vorgehen, um neue Figuren zu erschaffen. Das überlasse ich dann der jüngeren Generation (lacht).“
Wie sieht es bei euch aus, welche der noch relativ jungen Nintendo Figuren ist euer Favorit? Und findet ihr, Nintendo sollte verstärkt auch auf neue Charaktere setzen?
Im selben Interview sprach Miyamoto übrigens auch über die Bedeutung von Remakes für Nintendo. Falls ihr das verpasst habt, schaut gerne auch bei unserem entsprechenden Artikel vorbei.
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pikmin 1+2 HD, Nintendo
2 Kommentare
Ich finde immer noch, dass die Charaktere, sowie auch das Grundkonzeot von ARMS eine Menge Potenzial hat, weshalb ich mir wünschen würde, dass man an der IP weiter arbeiten würde.
Das waren wirklich gute Designs, die mir teils auch im Gedächtnis blieben. Hät ja auch nix dagegen, wenn man aus dem einen oder anderen Char ein Spin Off entwickeln würde. Beim Genre könnte man ja auch rumprobieren.
Ich weiß gar nicht, obs danach noch neue Charaktere gab bei Nintendo. Splatoon war ja davor, wobei ich bei den Octolingen gerade nicht sicher bin, ob die in Teil 1 zumindest als Gegner schon gab. Allerdings würde ich die jetzt auch mit den Inklingen zusammenzählen. So anders sind die nun ja auch wieder nicht^^
So langsam würde es daher wirklich mal wieder Zeit für was neues. Arms ist ja nun auch schon eine ganze Weile her.^^
Witzig finde ich, wie Miyamoto die Pikmin als Ergebnis seiner Suche bezeichnet, während ich zugeben muss, dass mich deren Design noch nie wirklich angesprochen hat 😅 Das war glaub ich auch mit ein Grund, warum ich mich nie für die Pikmin Spiele interessiert hatte, bis ich Teil 3 glaub ich nur mal als Demo ausprobierte, aber merkte, dass es für mich eher weniger was ist. Aber generell kam das Pikmin Design wohl schon ganz gut an, auch wenn ichs nicht ganz verstehe^^
Bin auf jeden Fall gespannt, welche neuen Nintendo-Charaktere in Zukunft dazukommen. Mario, Link und Donkey Kong sind zwar echte Klassiker, aber Splatoon (deren Design ich echt feier) hat gezeigt, dass Nintendo auch heute noch neue Figuren erschaffen kann, die weltweit beliebt werden. Ich hoffe, sie trauen sich öfter an neue Ideen, anstatt nur auf bekannte Marken zu setzen.