Shigeru Miyamoto verteidigt Remakes: „besser spielbar“ – und sie eröffnen neue Möglichkeiten

Remakes und Remaster sind in der Videospielbranche längst keine Seltenheit mehr. Allein Nintendo veröffentlicht in diesem Jahr mit Star Fox und dem kommenden The Legend of Zelda: Ocarina of Time gleich zwei Neuauflagen. Für manche SpielerInnen sind das inzwischen zu viele. Shigeru Miyamoto sieht das allerdings ganz anders.

„Die jungen Menschen von heute haben nicht die Möglichkeit …“

Im Gespräch mit dem japanischen Magazin Famitsu (übersetzt von Nintendo Everything) erklärte Miyamoto, warum Remakes für Nintendo eine wichtige Rolle spielen. Dabei widersprach er der Kritik, dass inzwischen zu viele ältere Spiele neu aufgelegt würden.

„Manche mögen vielleicht sagen, dass es viele Remakes gibt, aber nach fünf Jahren sind viele Menschen aus diesen Spielen herausgewachsen und spielen sie nicht mehr. Die jungen Leute von heute haben keine Gelegenheit, Spiele von vor zehn Jahren zu spielen, daher ist es eine gute Möglichkeit, der Nachfrage gerecht zu werden, wenn man sie überarbeitet, damit sie besser spielbar sind, und sie erneut veröffentlicht.“

Aus seiner Sicht bieten Remakes vor allem jüngeren SpielerInnen die Möglichkeit, Klassiker kennenzulernen, die sie bei ihrem ursprünglichen Erscheinen verpasst haben. Aber ob man als junger Mensch tatsächlich keine Gelegenheit mehr hat, Spiele von vor zehn Jahren zu spielen, darf ruhig diskutiert werden.

Remakes als Grundlage für die Zukunft

Miyamoto sieht darin aber noch einen weiteren Vorteil. Neue Versionen würden nicht nur ältere Spiele wieder zugänglich machen, sondern könnten auch zukünftige Projekte beeinflussen.

„Wenn man die Leute mit den Originalspielen vertraut macht, führt das auch zu zukünftigen Entwicklungen, weshalb wir uns in letzter Zeit aktiv darum bemüht haben.“

Für Nintendo scheinen Remakes damit weit mehr zu sein als reine Nostalgie. Sie sollen klassische Spiele einer neuen Generation näherbringen und gleichzeitig den Grundstein für zukünftige Entwicklungen der jeweiligen Reihen legen. Könnt ihr Miyamotos Argumentation verstehen, oder seht ihr das vielleicht anders?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Star Fox, Nintendo, Velan Studios